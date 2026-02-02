Vysokotlaký čistič HDS 8/20 D *EU

Nový vysokotlaký čistič HDS 8/20 De dělá dojem i tam, kde není k dispozici připojení k napájení díky výkonnému vznětovému motoru a robustnímu čerpadlu klikového hřídele Kärcher.

Výkonný vznětový motor s elektrickým startováním, robustní a odolné čerpadlo klikového hřídele a v neposlední řadě vysoce účinná technologie hořáku zajišťují vynikající výsledky čištění s naším vysokotlakým čističem HDS 8/20 D, a to i za obtížných podmínek, například v oblastech bez napájení. Ideální pro aplikace ve stavebnictví, v obcích nebo u poskytovatelů stavebních služeb, zařízení při odstraňování odolných nečistot přesvědčí hodinovým objemem vody 800 litrů a pracovním tlakem 200 barů. Integrovaná 30litrová palivová nádrž umožňuje dlouhé provozní doby. Osvědčená bezpečnostní technologie, skládající se z tepelného a bezpečnostního ventilu, vodního filtru, monitorování teploty výfukových plynů a systému měkkého tlumení (SDS), spolehlivě chrání všechny důležité součásti, zatímco robustní ocelový rám chrání zařízení před vnějším poškozením. Součástí standardní výbavy jsou také pneumatiky odolné proti propíchnutí, otočné kolečko s parkovací brzdou, ergonomické rukojeti a uživatelsky přívětivý přepínač jedním tlačítkem. Příslušenství, jako je vysokotlaká hadice a přívodní trubka, lze snadno umístit přímo na zařízení.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 8/20 D *EU: Úsporný, spalovací naftový motor
Úsporný, spalovací naftový motor
Umožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení. Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. S pohodlným elektrickým startem.
Vysokotlaký čistič HDS 8/20 D *EU: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Velké pneumatiky odolné proti propíchnutí a otočné kolečko s parkovací brzdou. Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost. Nakládání jeřábu je možné díky robustnímu trubkovému ocelovému rámu.
Vysokotlaký čistič HDS 8/20 D *EU: Robustní design pro nejnáročnější aplikace
Robustní design pro nejnáročnější aplikace
Stabilní trubkový ocelový rám chrání zařízení před vnějšími vlivy. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr. Vhodný pro nakládání jeřábů v půjčovnách a stavebnictví.
Koncept příslušenství
  • Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji.
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Ergonomická rukojeť a uložení hadice.
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 800
Pracovní tlak (bar/MPa) 200 / 20
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Teplota přívodní vody (°C) 30
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 5,9
Palivová nádrž (l) 30
Paliva Nafta / Lehký olej
Druh pohonu Nafta
počet současných uživatelů 1
Mobilita vozík
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 243
Hmotnost včetně obalu (kg) 248
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1130 x 910 x 895

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Power tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Dlouhá životnost
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Cage - ochranný rám
  • Elektrostart
  • Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem
Videa

Oblasti použití
  • Ideální ve stavebnictví nebo dopravě pro čištění strojů nebo vozidel
  • Pro úklidové profesionály a obce k odstranění odolných nečistot
Příslušenství
Čisticí prostředky
