Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 M Classic
Spolehlivý, snadno ovladatelný vysokotlaký čistič s ohřevem a s vynikajícím poměrem cena/výkon, vybavený kvalitním čerpadlem s klikovým hřídelem a robustním trubkovým ocelovým rámem.
Díky osvědčeným a mimořádně výkonným a spolehlivým komponentům se vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 10/21-4 M Classic vyznačuje nejjednodušší obsluhou, snadnou údržbou a nejlepšími výsledky čištění. Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem, chráněné před znečištěním vodním filtrem, a nízkootáčkový 4pólový elektromotor zajišťují vysoký výkon a dlouhou životnost. Díky otevřené konstrukci jsou všechny důležité součásti velmi snadno přístupné, zatímco maximální ochranu zajišťuje robustní trubkový ocelový rám. Díky tomu je HDS 10/21-4 M Classic vhodný pro nejnáročnější použití v drsných podmínkách, například na stavbách nebo v zemědělství. Integrované jeřábové háky a velká kola odolná proti propíchnutí usnadňují přepravu na staveniště a zpět. Stroj střední třídy je také standardně vybaven osvědčenou vysokotlakou pistolí Classic, 30litrovou palivovou nádrží pro velmi dlouhé čisticí aplikace a praktickými možnostmi pro uložení příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíRobustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher. Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
Účinná konstrukce hořákuVysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!LockRychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství. Robustní příslušenství s dlouhou životností. Jednoduchá a intuitivní obsluha.
Spolehlivost
- S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
- Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor.
- Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
Vysoká mobilita
- Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
- S hákem pro jeřáb pro snadnou přepravu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|350 - 1000
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. tlak (bar)
|235
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Příkon (kW)
|8
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|6,4
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|5,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|128
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|138
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1075 x 722 x 892
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standardní
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
Vybavení
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
- Zástrčka pro změnu pólů
Videa
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 10/21-4 M Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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