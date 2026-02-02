Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic

Robustní, univerzální vysokotlaký čistič s ocelovým rámem, 4pólovým pomaluběžným motorem, čerpadlem s klikovou hřídelí a mosaznou hlavou válců pro dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu.

Snadno použitelný vysokotlaký čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic z řady Classic se vyznačuje působivou robustní konstrukcí, vysoce kvalitními a odolnými komponenty a velkou univerzálností. Tento stroj střední třídy je vhodný pro širokou škálu úklidových úkolů, jako je čištění vozidel, výrobních zařízení, zemědělských strojů a zařízení, ale také čištění fasád a v komunálním sektoru. Odolné klikové čerpadlo s mosaznou hlavou válců a sací funkcí umožňuje práci s vodou o teplotě až 60 °C a nabízí také možnosti nastavení objemu vody a pracovního tlaku. Snížená rychlost 4pólového motoru s nízkými otáčkami také zajišťuje menší opotřebení čerpadla, které je navíc chráněno integrovaným vodním filtrem. Díky jednoduché údržbě jsou všechny důležité komponenty snadno přístupné v několika málo krocích. Chytrý koncept HD 9/20-4 MX Plus Classic doplňuje promyšlené úložiště příslušenství s připojením EASY!Lock pro rychlou a intuitivní výměnu příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Kovový naviják hadice
Kvalitní součásti
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
Promyšlené uložení příslušenství
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 376 / 424
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 900
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 70 - 200
Max. tlak (bar) 240
Příkon (kW) 6,5
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 047
Přívod vody 1″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 81,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 84,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 740 x 528 x 952

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standard
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 20 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • ANTI!Twist
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
Oblasti použití
  • Vysokotlaké čištění vozidel
  • Lze použít k čištění fasád
  • Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
  • Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
  • Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/20-4 MX Plus Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.