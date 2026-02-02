Vysokotlaký čistič HDS 6/15 C

Jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 6/15 C ve třídě kompakt s 3pístovým axiálním čerpadlem, režimem eco!efficiency, intuitivním ovládáním a vysokotlakou pistolí EASY!Force Advanced.

Kvalita, ergonomie a uživatelská přívětivost: HDS 6/15 C je výkonný jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem ve třídě kompakt se vzduchem chlazeným motorem, režimem eco!efficiency a intuitivním ovládáním jedním tlačítkem. Robustní axiální čerpadlo se třemi keramickými písty vytváří potřebný tlak. Vysokotlaká pistole EASY!Force Advanced s patentovanou technologií trysek a pracovním nástavcem delší než 1 metr a také rychlospojkami EASY!Lock umožňují ergonomickou práci. SDS systém snižuje vibrace pro práci bez únavy. Technologie horké vody účinně odstraní i mastnotu a snižuje spotřebu detergentů, které jsou přesně dávkovány z 15,5litrové nádrže. Tlak a průtok vody lze upravit v závislosti na čištění. HDS 6/15 C nenáročný na údržbu je určen pro každodenní použití v náročných podmínkách. Vodní filtr a bezpečnostní ventil chrání technologii. Robustní podvozek chrání před nárazy, zatímco velká kola a řídicí kolečko nabízejí vysokou manévrovatelnost. K dispozici jsou úložné prostory pro příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká hospodárnost
  • Režim eco!efficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.
  • Snižuje spotřebu paliva a emisí CO2 o 20 %.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
  • Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
  • Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
  • Patentovaná výkonná tryska Kärcher může nabídnout až o 40 procent větší sílu nárazu než běžné trysky.
Bezpečnost provozu
  • Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
  • Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
Spolehlivost
  • Systém změkčování vody pro ochranu topné spirály před poškozením vodním kamenem.
  • Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
  • Možnosti pro uložení síťového kabelu a vysokotlaké hadice.
  • Integrované úložiště trysek.
  • Integrovaný držák na nástavec pro přepravu.
Dávkování čisticích prostředků
  • Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
  • Velký otvor nádrže s plnicí násypkou
Koncept mobility
  • Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
  • Integrovaná sklápěcí plocha pro snadné sklápění při překonávání převýšení.
  • Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
  • Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 260 - 560
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar) 200
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Příkon (kW) 3,4
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 3,1
spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h) 2,5
Napájecí kabel (m) 5
Palivová nádrž (l) 15
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 101,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 110
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1066 x 650 x 920

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Tlakový spínač
  • Integrovaná palivová nádrž a nárž na čisticí prostředky
Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 6/15 C

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.