Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S přesvědčí nejvyšší kvalitou, skvělým výkonem a podpůrnými asistenčními systémy. Ideální pro ergonomickou práci a maximální mobilitu.
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S umožňuje ergonomickou práci na nejvyšší úrovni. S komfortní pistolí EASY!Force Advanced, která využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení potřebné síly pro stisk rukojeti na nulu, můžete pracovat bez námahy. Rotační pracovní nástavec z ušlechtilé oceli o délce 1050 milimetrů představuje důležitou podporu. Díky funkci Servo Control nastavíte tlak a množství vody přímo mezi pistolí a pracovním nástavcem. Asistenční systémy a LED kontrolka podstatně snižují náročnost obsluhy stroje. Ty nejlepší materiály garantují nejvyšší kvalitu – typický Kärcher. Uvnitř stroje pracuje robustní axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou, přičemž o pohon vysokotlaké myčky HD 10/25-4 S se stará 4-pólový pomaloběžný motor chlazený vodou/vzduchem. Integrované hliníkové rámy snižují hmotnost a tvoří lehký, ale odolný podvozek vhodný pro manipulaci jeřábem. Vzpřímená konstrukce podle upright konceptu s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla nabízí při práci největší možnou mobilitu. Kompaktní design doplňuje chytré uložení příslušenství v závěsné tašce a pomocí nastavitelných háčků.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadlaMalá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo Snadné manévrování a přeprava Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosaziDlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Silný výkon s vysokou efektivností. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místěPraktická kontrolka stavu oleje a kanál na vypouštění oleje integrovaný do podvozku. Modulový koncept konstrukce se skládá z čerpadla, motoru a skříňového rozvaděče.
Asistenční systémy a LED kontrolka
- Integrovaná elektronika pro kontrolu stroje
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
- Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Závěsná taška.
- Nastavitelné háčky, např. jako 2. odkládací místo pro pracovní nástavec nebo elektrický kabel
- Uložení vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|376 / 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1000
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|80 - 250
|Max. tlak (bar)
|280
|Příkon (kW)
|8,8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|047
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|69,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|78,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
- Tlakový spínač
- Integrovaný vodní filtr
- Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Vstup vody z mosazi
Oblasti použití
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
- Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Náhradní díly HD 10/25-4 S
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.