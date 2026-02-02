Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S přesvědčí nejvyšší kvalitou, skvělým výkonem a podpůrnými asistenčními systémy. Ideální pro ergonomickou práci a maximální mobilitu.

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S umožňuje ergonomickou práci na nejvyšší úrovni. S komfortní pistolí EASY!Force Advanced, která využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení potřebné síly pro stisk rukojeti na nulu, můžete pracovat bez námahy. Rotační pracovní nástavec z ušlechtilé oceli o délce 1050 milimetrů představuje důležitou podporu. Díky funkci Servo Control nastavíte tlak a množství vody přímo mezi pistolí a pracovním nástavcem. Asistenční systémy a LED kontrolka podstatně snižují náročnost obsluhy stroje. Ty nejlepší materiály garantují nejvyšší kvalitu – typický Kärcher. Uvnitř stroje pracuje robustní axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou, přičemž o pohon vysokotlaké myčky HD 10/25-4 S se stará 4-pólový pomaloběžný motor chlazený vodou/vzduchem. Integrované hliníkové rámy snižují hmotnost a tvoří lehký, ale odolný podvozek vhodný pro manipulaci jeřábem. Vzpřímená konstrukce podle upright konceptu s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla nabízí při práci největší možnou mobilitu. Kompaktní design doplňuje chytré uložení příslušenství v závěsné tašce a pomocí nastavitelných háčků.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S: Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla
Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla
Malá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo Snadné manévrování a přeprava Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S: Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Silný výkon s vysokou efektivností. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S: Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místě
Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místě
Praktická kontrolka stavu oleje a kanál na vypouštění oleje integrovaný do podvozku. Modulový koncept konstrukce se skládá z čerpadla, motoru a skříňového rozvaděče.
Asistenční systémy a LED kontrolka
  • Integrovaná elektronika pro kontrolu stroje
  • Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
  • Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
  • Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
  • Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
  • Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
  • Závěsná taška.
  • Nastavitelné háčky, např. jako 2. odkládací místo pro pracovní nástavec nebo elektrický kabel
  • Uložení vysokotlaké hadice.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 376 / 424
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1000
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 80 - 250
Max. tlak (bar) 280
Příkon (kW) 8,8
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 047
Přívod vody 1″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 69,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 78,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 607 x 518 x 1063

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
  • Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
  • Tlakový spínač
  • Integrovaný vodní filtr
  • Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Vstup vody z mosazi
Videa

Oblasti použití
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
  • Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
  • Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
  • Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
  • Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/25-4 S

