Vysokotlaký čistič HDS 1000 De
Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 1000 De s vysokotlakou pistolí EASY!Force. Stabilní rám je koncipovaný pro nakládku jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.
Díky své bohaté výbavě, výkonnému vznětovému motoru Yanmar a stabilnímu rámu přesvědčí náš vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 1000 De všude, kde jiné stroje musí kapitulovat. Kvalitní komponenty - jako je vysokotlaké čerpadlo s hlavou s mosaznými válci, ventily a písty z ušlechtilé oceli - zajišťují mimořádně dlouhou životnost i v tvrdých podmínkách při trvalém provozu. Naše nová vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá zpětný ráz vysokotlakého provozu, se stará o práci bez únavy, zatímco s našimi patentovanými EASY!Lock rychlospojkami jde práce rychle od ruky: v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychleji, aniž by přitom bylo nutné učinit kompromisy v jejich robustnosti a životnosti. Bohatá bezpečnostní výbava s plovákem s integrovanou ochranou proti zvápnění (DGT), která zajišťuje oddělení od sítě s pitnou vodou, různé bezpečnostní ventily, pojistka proti nedostatku oleje, vodya paliva garantují připravenost stroje. Robustní rám chrání komponenty a usnadňuje dopravu.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající komfort obsluhyAutomatické vypnutí hořáku při nedostatku vody, ochrana proti přehřátí. Ergonomická ruční stříkací pistole Easy Press se vyznačuje potřebou menší síly pro stisk rukojeti.
Maximální výkonnostVysoce výkonný hořák s vertikální topnou spirálou a trvalým zapalováním bez vznětů a výbuchů. Pro odstraňování nejúspornějších usazených a zatvrdlých nečistot. Dvě integrované nádrže na naftu a benzín umožňují dlouhou dobu provozu.
Úsporný, spalovací naftový motorSplňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Elektrický start pro jednoduché zapnutí bez vynaložení síly.
Uživatelsky přívětivá obsluha
- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.
- Nakládání jeřábu je možné díky robustnímu trubkovému ocelovému rámu.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|450 - 900
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,6
|Velikost trysky
|048
|Palivová nádrž (l)
|34
|Paliva
|Lehký olej / Nafta
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Typ motoru
|L 100 V
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|188,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|194,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1100 x 750 x 785
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Cage - ochranný rám
- Elektrostart
- Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem
