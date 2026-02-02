Vysokotlaký čistič HD 9/21 G

Nezávislý a zcela mobilní: Díky benzinovému motoru Honda pracujete se strojem HD 9/21 G z řady HD Gasoline Advanced nezávisle na externím napájení elektrickým proudem.

Ergonomická rámová koncepce vysokotlakého čističe bez ohřevu HD 9/21 G řady HD Gasoline Advanced s benzinovým motorem poskytuje nejvyšší možnou mobilitu. Chráněný svým stabilním základním rámem zvládne stroj i nasazení v těžkých podmínkách. Benzinový motor Honda dodá spolehlivě elektrickou energii všude tam, kde není k dispozici. Pokud není dostupná ani vodovodní přípojka, může stroj nasávat vodu například přímo z jezer nebo rybníků a dodávat pracovní tlak 210 bar. Tepelný ventil a vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením v cirkulačním provozu. Komfortní práci umožňují vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje tak sílu potřebnou pro držení spouště na nulu, zatímco se rychlouzávěry EASY!Lock v porovnání s běžnými šroubovacími spoji postarají až o pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Vysokotlaký čistič HD 9/21 G přesvědčí dále svým promyšleným konceptem obsluhy, možnostmi úschovy příslušenství, bezpečnostními koly a různými variantami rozšíření.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G: Maximální nezávislost
Maximální nezávislost
Se spolehlivými motory Honda a Yanmar, pro použití bez externího napájení elektrickým proudem. Umí nasávat vodu - například z jezer nebo rybníků - a využije ji k čištění.
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G: Vynikající komfort obsluhy
Vynikající komfort obsluhy
Ergonomický koncept rámu usnadňuje přepravu i po nerovných površích. Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji. Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility.
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G: Velká všestrannost
Velká všestrannost
Volitelný ochranný rám Cage s oky pro nakládání jeřábem přístroj spolehlivě chrání. Volitelně k dostání nástavbová sada bubnu na navíjení vysokotlaké hadice pro kratší montáž a demontáž. Přenosná verze s robustním trubkovým rámem speciálně pro malíře a štukatéry (HD 728 B).
Určen pro nejnáročnější použití
  • Velmi robustní základní rám pro každodenní použití v drsných podmínkách.
  • Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
  • Tepelný ventil pro ochranu čerpadla před přehřátím v oběhovém provozu.
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 200 - 850
Pracovní tlak (bar/MPa) 10 - až do 210 / 1 - až do 21
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Teplota přívodní vody (°C) 60
Přívod vody 1″
Druh pohonu Benzín
Výrobce motoru Honda
Typ motoru GX 340
počet současných uživatelů 1
Mobilita vozík
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 72,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 80
Rozměry (D x Š x V) (mm) 866 x 722 x 1146

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Power tryska

Vybavení

  • Plynulá regulace tlaku a průtoku
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Vysokotlaký čistič HD 9/21 G
Oblasti použití
  • Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
  • Zemědělství (čištění vozidel a zařízení nebo použití v lesnictví)
  • Průmysl (čištění zařízení)
  • Úklidové firmy (čištění venkovních ploch, např. náměstí a patrových parkovišť)
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/21 G

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.