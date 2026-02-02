Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, nejvýkonnější 3fázový horkovodní vysokotlaký čistič ve třídě kompakt s eco!efficiency a parním režimem, 3pístovým axiálním čerpadlem a vysokotlakou pistolí EASY!Force Advanced.
Nejvýkonnější 3fázový horkovodní vysokotlaký čistič ve třídě kompakt: HDS 8/18-4 C s eco!efficiency a parním režimem přesvědčí svou ergonomií a uživatelskou přívětivostí. Jeho výkonný 4-pólový motor je chlazený vodou. Robustní axiální čerpadlo se třemi keramickými písty vytváří vysoký tlak. Vysokotlaká pistole EASY!Force Advanced se Servo Control pro snadné nastavení tlaku a průtoku vody, patentovaná technologie trysek a rychlospojky EASY!Lock umožňují ergonomickou práci. SDS systém snižuje vibrace. Technologie horké vody účinně čistí i maziva a snižuje spotřebu detergentů, které jsou přesně dávkovány z 15,5litrové nádrže. HDS 8/18-4 C nenáročný na údržbu je určen pro každodenní použití v náročných podmínkách. Vodní filtr a bezpečnostní ventil chrání technologii. Robustní podvozek chrání před nárazy, zatímco velká kola a řídicí kolečko nabízejí vysokou manévrovatelnost. K dispozici jsou integrované úložné prostory pro příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká hospodárnost
- Režim eco!efficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.
- Snižuje spotřebu paliva a emisí CO2 o 20 %.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bezpečnost provozu
- Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
- Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
Spolehlivost
- Systém změkčování vody pro ochranu topné spirály před poškozením vodním kamenem.
- Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
- Možnosti pro uložení síťového kabelu a vysokotlaké hadice.
- Integrované úložiště trysek.
- Integrovaný držák na nástavec pro přepravu.
Dávkování čisticích prostředků
- Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
- Velký otvor nádrže s plnicí násypkou
Koncept mobility
- Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
- Integrovaná sklápěcí plocha pro snadné sklápění při překonávání převýšení.
- Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|300 - 800
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar)
|220
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Příkon (kW)
|6
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,2
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|4,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|025
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|119,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|131,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1066 x 650 x 920
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- SDS systém pro snížení vibrací
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Náhradní díly HDS 8/18-4 C
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.