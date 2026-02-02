Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C, nejvýkonnější 3fázový horkovodní vysokotlaký čistič ve třídě kompakt s eco!efficiency a parním režimem, 3pístovým axiálním čerpadlem a vysokotlakou pistolí EASY!Force Advanced.

Nejvýkonnější 3fázový horkovodní vysokotlaký čistič ve třídě kompakt: HDS 8/18-4 C s eco!efficiency a parním režimem přesvědčí svou ergonomií a uživatelskou přívětivostí. Jeho výkonný 4-pólový motor je chlazený vodou. Robustní axiální čerpadlo se třemi keramickými písty vytváří vysoký tlak. Vysokotlaká pistole EASY!Force Advanced se Servo Control pro snadné nastavení tlaku a průtoku vody, patentovaná technologie trysek a rychlospojky EASY!Lock umožňují ergonomickou práci. SDS systém snižuje vibrace. Technologie horké vody účinně čistí i maziva a snižuje spotřebu detergentů, které jsou přesně dávkovány z 15,5litrové nádrže. HDS 8/18-4 C nenáročný na údržbu je určen pro každodenní použití v náročných podmínkách. Vodní filtr a bezpečnostní ventil chrání technologii. Robustní podvozek chrání před nárazy, zatímco velká kola a řídicí kolečko nabízejí vysokou manévrovatelnost. K dispozici jsou integrované úložné prostory pro příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká hospodárnost
  • Režim eco!efficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.
  • Snižuje spotřebu paliva a emisí CO2 o 20 %.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
  • Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
  • Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
  • Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bezpečnost provozu
  • Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
  • Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
Spolehlivost
  • Systém změkčování vody pro ochranu topné spirály před poškozením vodním kamenem.
  • Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
  • Možnosti pro uložení síťového kabelu a vysokotlaké hadice.
  • Integrované úložiště trysek.
  • Integrovaný držák na nástavec pro přepravu.
Dávkování čisticích prostředků
  • Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
  • Velký otvor nádrže s plnicí násypkou
Koncept mobility
  • Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
  • Integrovaná sklápěcí plocha pro snadné sklápění při překonávání převýšení.
  • Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
  • Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 300 - 800
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar) 220
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Příkon (kW) 6
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 5,2
spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h) 4,2
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 025
Palivová nádrž (l) 15
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 119,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 131,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1066 x 650 x 920

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • SDS systém pro snížení vibrací
  • Tlakový spínač
Videa

Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 8/18-4 C

