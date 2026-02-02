Vysokotlaký čistič HDS 8/20 G *EU
Vysokotlaký čistič HDS 8/20 G s benzínovým motorem, robustním čerpadlem klikového hřídele a účinnou technologií hořáku pro náročné úklidové práce - bez ohledu na napájení.
S objemem vody 800 litrů za hodinu a pracovním tlakem 200 barů zaujme náš vysokotlaký čistič HDS 8/20 G horkovodní vodu i při těch nejnáročnějších úklidových pracích ve stavebnictví, v obcích nebo u poskytovatelů stavebních služeb. Poháněno výkonným benzínovým motorem, díky němuž je externí zdroj napájení nadbytečný, zařízení také odstraňuje odolné nečistoty, jako jsou graffiti nebo maziva. To je zajištěno vysoce účinnou a odolnou technologií hořáku a robustním čerpadlem klikové hřídele. Integrovaná 30litrová palivová nádrž umožňuje dlouhé doby provozu. K ochraně všech důležitých komponentů je HDS 8/20 G vybaven širokou škálou bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil, velký vodní filtr, monitorování teploty výfukových plynů nebo systém měkkého tlumení (SDS). Vysokou ergonomii, mobilitu, robustnost a uživatelskou přívětivost zaručují pneumatiky odolné proti propíchnutí, otočné kolečko s parkovací brzdou, ergonomické rukojeti, přepínač s jedním tlačítkem a robustní rám z oceli. Příslušenství, jako je vysokotlaká hadice a přívodní trubka, lze snadno umístit přímo na zařízení.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonný benzínový motorUmožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení. Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Komfortní ruční start.
Vysoká mobilitaVelké pneumatiky odolné proti propíchnutí a otočné kolečko s parkovací brzdou. Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost. Nakládání jeřábu je možné díky robustnímu trubkovému ocelovému rámu.
Robustní design pro nejnáročnější aplikaceStabilní trubkový ocelový rám chrání zařízení před vnějšími vlivy. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr. Vhodný pro nakládání jeřábů v půjčovnách a stavebnictví.
Koncept příslušenství
- Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji.
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Ergonomická rukojeť a uložení hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|800
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Teplota přívodní vody (°C)
|30
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,9
|Palivová nádrž (l)
|30
|Paliva
|Nafta / Lehký olej
|Druh pohonu
|Benzín
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|vozík
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|175
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|180
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1130 x 910 x 895
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Power tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Dlouhá životnost
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Cage - ochranný rám
- Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem
Videa
Oblasti použití
- Ideální ve stavebnictví nebo dopravě pro čištění strojů nebo vozidel
- Pro úklidové profesionály a obce k odstranění odolných nečistot
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 8/20 G *EU
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.