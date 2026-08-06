Vysokotlaký čistič HD 10/21-4M ST Classic
Stacionární, robustní vysokotlaký čistič s ocelovým rámem, odolným čerpadlem klikového hřídele a 4pólovým motorem s nízkými otáčkami pro spolehlivý provoz a nízké nároky na údržbu.
HD 10/21-4 M ST Classic je stacionární vysokotlaký čistič, který se vyznačuje robustní konstrukcí a vysoce kvalitními komponenty. Tento univerzální přístroj střední třídy je ideální pro čištění vozidel, výrobních zařízení a zemědělských strojů. Odolné čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a funkcí sání zvládá teploty vody až 60 °C a umožňuje regulovat objem vody a pracovní tlak. Čtyřpólový pomaluběžný motor snižuje opotřebení čerpadla, které je navíc chráněno integrovaným vodním filtrem. Všechny důležité komponenty jsou snadno přístupné díky modulární konstrukci, která zjednodušuje údržbu. Promyšlený design doplňují rychlospojky EASY!Lock pro rychlou výměnu příslušenství a chytré možnosti skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní, stacionární
- Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením.
- Robustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti.
- Integrované možnosti uložení příslušenství.
Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců
- Silný výkon s vysokou efektivností.
- Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu.
- S funkcí sání a teplotou vody do 60 °C.
4-pólový pomaluběžný elektromotor
- Snížené otáčky motoru pro menší opotřebení čerpadla
- Dlouhá životnost motoru
- Pouze velmi nízké vibrace motoru
Velký integrovaný vodní filtr
- Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
- Účinně chrání čerpadlo před znečištěním.
- Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
- Robustní příslušenství s dlouhou životností.
- Rychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství.
- Jednoduchá a intuitivní obsluha.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|380 - 415
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1000
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|35 - 210
|Max. tlak (bar)
|250
|Příkon (kW)
|7,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|052
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|63,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|72,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|698 x 410 x 498
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standardní
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Vysokotlaké čištění vozidel
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/21-4M ST Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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