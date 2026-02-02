Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 M Classic

Robustní, všestranný vysokotlaký čistič s ocelovým rámem, 4pólovým pomaluběžným motorem, čerpadlem klikového hřídele s mosaznou hlavou válců pro dlouhé prostoje a nízké nároky na údržbu.

Uživatelsky přívětivý vysokotlaký čistič HD 9/20-4 M Classic přináší působivý robustní konstrukční design, vysoce kvalitní komponenty s dlouhou životností a velkou všestrannost. Stroj střední třídy je vhodný pro širokou škálu úklidových prací, jako je čištění vozidel, výrobních provozů, zemědělských strojů a zařízení i čištění fasád a v komunálním sektoru. Odolné čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a funkcí sání vody z nádrže umožňuje práci s teplotou vody až 60 °C a nabízí také možnosti nastavení objemu vody a pracovního tlaku. Snížené otáčky 4-pólového pomaluběžného motoru také zajišťují menší opotřebení čerpadla, které je navíc chráněno integrovaným vodním filtrem. Všechny důležité komponenty jsou snadno dostupné v několika krocích díky jednoduché údržbě. Chytrý koncept HD 9/20-4 M Classic je završen promyšleně navrženým úložištěm příslušenství s připojením EASY!Lock pro rychlou a intuitivní výměnu příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 M Classic: 4-pólový pomaluběžný elektromotor
4-pólový pomaluběžný elektromotor
Snížené otáčky motoru pro menší opotřebení čerpadla Dlouhá životnost motoru Pouze velmi nízké vibrace motoru
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 M Classic: Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců
Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců
Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Tlak a množství vody lze nastavit přímo na čerpadle. S funkcí sání a teplotou vody do 60 °C.
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 M Classic: Snadná údržba
Snadná údržba
Všechny důležité komponenty jsou dostupné v několika jednoduchých krocích Hladina a kvalita oleje jsou snadno čitelné díky kontrolnímu sklu Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
Promyšlené uložení příslušenství
  • S praktickým úložným prostorem pro trysky a drobné díly
  • Umožňuje bezpečné uložení vysokotlaké hadice
  • S integrovaným háčkem pro uložení napájecího kabelu
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
  • Robustní příslušenství s dlouhou životností.
  • Rychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství.
  • Jednoduchá a intuitivní obsluha.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 376 / 424
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 900
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 70 - 200
Max. tlak (bar) 240
Příkon (kW) 6,5
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 047
Přívod vody 1″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 57
Hmotnost včetně obalu (kg) 70
Rozměry (D x Š x V) (mm) 740 x 528 x 952

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standard
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Tlakový spínač
Oblasti použití
  • Vysokotlaké čištění vozidel
  • Lze použít k čištění fasád
  • Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
  • Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
  • Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/20-4 M Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.