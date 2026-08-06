Vysokotlaký čistič HDS 6/15 CXA
Výkonný jednofázový horkovodní vysokotlaký čistič HDS 6/15 CXA v kompaktní třídě s režimem eco!efficiency a automatickým navijákem s 15 m vysokotlakou hadicí Ultra Guard.
Ergonomický a uživatelsky přívětivý: jednofázový HDS 6/15 CXA s režimem eco!efficiency je výkonný horkovodní vysokotlaký čistič v kompaktní třídě. Robustní 3-pístové axiální čerpadlo vytváří potřebný tlak. Automatický naviják pro navíjení a odvíjení 15 metrů dlouhé vysokotlaké hadice Ultra Guard potaženou teflonem i pod tlakem zajišťuje vysoký komfort a krátké časy pro zprovoznění stroje. Vysokotlaká pistole EASY!Force Advanced s patentovanou technologií trysek a rychlospojkami EASY!Lock umožňují ergonomickou práci. SDS systém snižuje vibrace. Technologie horké vody účinně čistí i mastnotu a snižuje spotřebu detergentů, které jsou přesně dávkovány z 15,5litrové nádrže. Tlak a průtok vody lze upravit v závislosti na činnosti. HDS 6/15 CXA nenáročný na údržbu je určen pro každodenní použití v náročných podmínkách. Vodní filtr a bezpečnostní ventil chrání technologii. Robustní podvozek chrání před nárazy, zatímco velká kola a řídicí kolečko nabízejí vysokou manévrovatelnost. K dispozici jsou integrované úložné prostory pro příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Buben pro automatické navíjení hadice
- Hladká hadice Ultra Guard HD odolná proti poškrábání s Teflonovým® povrchem.
Vysoká hospodárnost
- Režim eco!efficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.
- Snižuje spotřebu paliva a emisí CO2 o 20 %.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole pro práci bez únavy bez jakékoli přídržné síly.
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bezpečnost provozu
- Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
- Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
Spolehlivost
- Systém změkčování vody pro ochranu topné spirály před poškozením vodním kamenem.
- Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
- Možnosti pro uložení síťového kabelu a vysokotlaké hadice.
- Integrované úložiště trysek.
- Integrovaný držák na nástavec pro přepravu.
Dávkování čisticích prostředků
- Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
- Velký otvor nádrže s plnicí násypkou
Koncept mobility
- Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
- Integrovaná sklápěcí plocha pro přemísťování přes převýšení bez vynaložení velké síly.
- Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|260 - 560
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar)
|200
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Příkon (kW)
|3,4
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|3,1
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (g/h)
|2,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|025
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|104,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|116,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1260 x 650 x 920
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- SDS systém pro snížení vibrací
- integrovaný automatický naviják hadice
- Tlakový spínač
- Integrovaná palivová nádrž a nárž na čisticí prostředky
Videa
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 6/15 CXA
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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