Vysokotlaký čistič HDS 1000 Be

Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 1000 Be s benzínovým motorem Honda a elektrickým startem. Vyvinutý pro trvalý provoz v tvrdých podmínkách a vhodný k nakládce jeřábem.

Výkonný, vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 1000 Be pro trvalý provoz v tvrdých podmínkách všude, kde není k dispozici elektrická energie. Robustní benzinový motor Honda s komfortním elektrickým startem a automatickým snižováním otáček při pracovních přestávkách zajišťuje maximální nezávislost, a stabilní rám, který chrání komponenty, je konstruovaný pro nakládku jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Všechny komponenty jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Vysokotlaké čerpadlo je například osazené hlavou s mosaznými válci, ventily z ušlechtilé oceli a písty z ušlechtilé oceli. Inovace jako vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojkyEASY!Lock patří k sériové výbavě. Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, dovolují rychlospojky EASY!Lock v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší manipulaci,aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti. Integrovaná regulace tlaku a množství vody - Servo Control - přímo na pistoli umožňuje optimální přizpůsobení nejrůznějším úkolům čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 1000 Be: Vynikající komfort obsluhy
Vynikající komfort obsluhy
Automatické vypnutí hořáku při nedostatku vody, ochrana proti přehřátí. Ergonomická ruční stříkací pistole Easy Press se vyznačuje potřebou menší síly pro stisk rukojeti.
Vysokotlaký čistič HDS 1000 Be: Maximální výkonnost
Maximální výkonnost
Vysoce výkonný hořák s vertikální topnou spirálou a trvalým zapalováním bez vznětů a výbuchů. Pro odstraňování nejúspornějších usazených a zatvrdlých nečistot. Dvě integrované nádrže na naftu a benzín umožňují dlouhou dobu provozu.
Vysokotlaký čistič HDS 1000 Be: Výkonný benzínový motor
Výkonný benzínový motor
Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Elektrický start pro jednoduché zapnutí bez vynaložení síly.
Uživatelsky přívětivá obsluha
  • Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.
  • Nakládání jeřábu je možné díky robustnímu trubkovému ocelovému rámu.
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 450 - 900
Pracovní tlak (bar/MPa) 40 - 210 / 4 - 21
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) min. 80 - max. 98
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 5,6
Palivová nádrž (l) 34
Paliva Benzín / Nafta
Druh pohonu Benzín
Výrobce motoru Honda
Typ motoru GX 390
počet současných uživatelů 1
Mobilita Stacionární
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 175,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 181,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1100 x 750 x 785

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Power tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Cage - ochranný rám
  • Elektrostart
  • Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem
Vysokotlaký čistič HDS 1000 Be
Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 1000 Be

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.