Vysokotlaký čistič HDS 1000 Be
Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 1000 Be s benzínovým motorem Honda a elektrickým startem. Vyvinutý pro trvalý provoz v tvrdých podmínkách a vhodný k nakládce jeřábem.
Výkonný, vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 1000 Be pro trvalý provoz v tvrdých podmínkách všude, kde není k dispozici elektrická energie. Robustní benzinový motor Honda s komfortním elektrickým startem a automatickým snižováním otáček při pracovních přestávkách zajišťuje maximální nezávislost, a stabilní rám, který chrání komponenty, je konstruovaný pro nakládku jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Všechny komponenty jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Vysokotlaké čerpadlo je například osazené hlavou s mosaznými válci, ventily z ušlechtilé oceli a písty z ušlechtilé oceli. Inovace jako vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojkyEASY!Lock patří k sériové výbavě. Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, dovolují rychlospojky EASY!Lock v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší manipulaci,aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti. Integrovaná regulace tlaku a množství vody - Servo Control - přímo na pistoli umožňuje optimální přizpůsobení nejrůznějším úkolům čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající komfort obsluhyAutomatické vypnutí hořáku při nedostatku vody, ochrana proti přehřátí. Ergonomická ruční stříkací pistole Easy Press se vyznačuje potřebou menší síly pro stisk rukojeti.
Maximální výkonnostVysoce výkonný hořák s vertikální topnou spirálou a trvalým zapalováním bez vznětů a výbuchů. Pro odstraňování nejúspornějších usazených a zatvrdlých nečistot. Dvě integrované nádrže na naftu a benzín umožňují dlouhou dobu provozu.
Výkonný benzínový motorSplňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Elektrický start pro jednoduché zapnutí bez vynaložení síly.
Uživatelsky přívětivá obsluha
- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.
- Nakládání jeřábu je možné díky robustnímu trubkovému ocelovému rámu.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|450 - 900
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,6
|Palivová nádrž (l)
|34
|Paliva
|Benzín / Nafta
|Druh pohonu
|Benzín
|Výrobce motoru
|Honda
|Typ motoru
|GX 390
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|175,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|181,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1100 x 750 x 785
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Cage - ochranný rám
- Elektrostart
- Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem
Náhradní díly HDS 1000 Be
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.