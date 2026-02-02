Vysokotlaký čistič HDS-E 8/16-4 M 36 kW
S mimořádným ohřevem 36 kW je náš vysokotlaký čistič HDS E 8/16-4 M nejvýkonnějším strojem ve své třídě. S vysokotlakou pistolí EASY!Force.
Tam, kde jsou spaliny nežádoucí, nebo dokonce zakázané, jsou naše vysokotlaké čističe s elektrickým bojlerem správou volbou. HDS E 8/16-4 M je svým ohřevem 36 kW nejvýkonnějším strojem ve své třídě a zároveň mimořádně efektivní. Tuto efektivnost umožňují mimo jiné náš patentovaný stupeň eco!efficiency, který sníží pracovní teplotu z maximálně 85 na 60 C i nová izolace bojleru, která snižuje v pohotovostním režimu spotřebu energie až o 40 procent. Vysoká pracovní teplota maximálně 85 C je zvláštní výhodou v případě výskytu mastných a olejových nečistot, přičemž díky Servo Control lze v trvalém provozu udržovat teplotu až 80 C . Další inovace firmy Kärcher jako vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock usnadňují provozovatelům a uživatelům práci. Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, dovolují rychlospojky EASY!Lock v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší manipulaci, aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně účinné využívání energie, pro vysokou úsporu nákladů
- Díky vynikajícímu izolačnímu materiálu úspora energie až 40 % v režimu stand by.
- Jedinečný režim eco efficiency
Mimořádně vysoká pracovní teplota
- Velký zásobník vody (max. 85 °C).
- Až 58 °C v trvalém provozu za plné zátěže nebo 80 °C díky Servo Control.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Servo Control
- Pro výrazně vyšší teplotu vody na příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|300 - 760
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Příkon (kW)
|41,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Topný výkon (kW)
|36
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|123,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|134,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
Vybavení
- Elektrický ohřev (12kW/24kW) bez vyvíjení spalin
- Ovládací lišta s osvětlením displeje
- Tlakový spínač
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Servo Control
Oblasti použití
- Vysokotlaký čistič s ohřevem pro provoz bez spalin ve vnitřních prostorách
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
