Vysokotlaký čistič HDS-E 8/16-4 M 36 kW

S mimořádným ohřevem 36 kW je náš vysokotlaký čistič HDS E 8/16-4 M nejvýkonnějším strojem ve své třídě. S vysokotlakou pistolí EASY!Force.

Tam, kde jsou spaliny nežádoucí, nebo dokonce zakázané, jsou naše vysokotlaké čističe s elektrickým bojlerem správou volbou. HDS E 8/16-4 M je svým ohřevem 36 kW nejvýkonnějším strojem ve své třídě a zároveň mimořádně efektivní. Tuto efektivnost umožňují mimo jiné náš patentovaný stupeň eco!efficiency, který sníží pracovní teplotu z maximálně 85 na 60 C i nová izolace bojleru, která snižuje v pohotovostním režimu spotřebu energie až o 40 procent. Vysoká pracovní teplota maximálně 85 C je zvláštní výhodou v případě výskytu mastných a olejových nečistot, přičemž díky Servo Control lze v trvalém provozu udržovat teplotu až 80 C . Další inovace firmy Kärcher jako vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock usnadňují provozovatelům a uživatelům práci. Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, dovolují rychlospojky EASY!Lock v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší manipulaci, aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti.

Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně účinné využívání energie, pro vysokou úsporu nákladů
  • Díky vynikajícímu izolačnímu materiálu úspora energie až 40 % v režimu stand by.
  • Jedinečný režim eco efficiency
Mimořádně vysoká pracovní teplota
  • Velký zásobník vody (max. 85 °C).
  • Až 58 °C v trvalém provozu za plné zátěže nebo 80 °C díky Servo Control.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Servo Control
  • Pro výrazně vyšší teplotu vody na příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 300 - 760
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) min. 58 - max. 85
Příkon (kW) 41,5
Napájecí kabel (m) 5
Topný výkon (kW) 36
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 123,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 134,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Elektrický ohřev (12kW/24kW) bez vyvíjení spalin
  • Ovládací lišta s osvětlením displeje
  • Tlakový spínač
  • 2 nádržky na čisticí prostředky
  • Servo Control
Oblasti použití
  • Vysokotlaký čistič s ohřevem pro provoz bez spalin ve vnitřních prostorách
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS-E 8/16-4 M 36 kW

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.