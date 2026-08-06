Vysokotlaký čistič HDS 9/17-4 CXA
Výkonný třífázový vysokotlaký čistič s ohřevem v kompaktní třídě s režimem eco!efficiency, parním stupněm a automatickým navijákem s 15 m vysokotlakou hadicí Ultra Guard.
Nejvýkonnější třífázový vysokotlaký čistič s ohřevem v kompaktní třídě, včetně automatického navijáku hadice: HDS 9/17-4 CXA s režimem eco!efficiency a parním stupněm. Jeho výkonný čtyřpólový pomaluběžný motor je chlazen vodou. Robustní axiální čerpadlo se třemi keramickými písty vytváří vysoký tlak. Automatický naviják pro navíjení a odvíjení 15 metrů dlouhé vysokotlaké hadice Ultra Guard s teflonovým povrchem zajišťuje flexibilitu a krátké časy přípravy, a to i pod tlakem. Vysokotlaká pistole EASY!Force Advanced se ServoControl pro nastavení tlaku a průtoku vody, patentovanou technologií trysek a rychlospojkami EASY!Lock zajišťuje ergonomickou práci. Systém Soft Damping System (SDS) snižuje vibrace. Technologie horké vody účinně rozkládá i maziva a snižuje spotřebu čisticích prostředků, které jsou přesně dávkovány z 15,5litrové nádrže. Údržbově nenáročný HDS 9/17-4 CXA je navržen pro každodenní použití v náročných podmínkách. Technologii chrání možnost odstraňování vodního kamene, vodní filtr a bezpečnostní ventil. Robustní podvozek chrání před nárazy, zatímco velká kola a otočná kolečka zajišťují vynikající manévrovatelnost.
Charakteristické znaky a výhody
Buben pro automatické navíjení hadice
- Hladká hadice Ultra Guard HD odolná proti poškrábání s Teflonovým® povrchem.
- Automatický naviják hadice pro bezpečnou práci a pohodlné skladování 15 m vysokotlaké hadice Ultra Guard potaženou teflonem.
Vysoká hospodárnost
- Režim eco!efficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.
- Snižuje spotřebu paliva a emisí CO2 o 20 %.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bezpečnost provozu
- Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
- Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
Spolehlivost
- Systém změkčování vody pro ochranu topné spirály před poškozením vodním kamenem.
- Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
- Možnosti pro uložení síťového kabelu a vysokotlaké hadice.
- Integrované úložiště trysek.
- Integrovaný držák na nástavec pro přepravu.
Dávkování čisticích prostředků
- Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
- Velký otvor nádrže s plnicí násypkou
Koncept mobility
- Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
- Integrovaná sklápěcí plocha pro snadné sklápění při překonávání převýšení.
- Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|340 - 900
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Max. tlak (bar)
|220
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Příkon (kW)
|6,5
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,8
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|4,6
|Napájecí kabel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|123,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|135,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1260 x 650 x 920
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Ultra Guard
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
- SDS systém pro snížení vibrací
- integrovaný automatický naviják hadice
- Tlakový spínač
- Vysokotlaký pracovní nástavec
- Integrovaná palivová nádrž a nárž na čisticí prostředky
Videa
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 9/17-4 CXA
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.