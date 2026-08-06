Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus

Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus bez ohřevu nabízí výkon i pohodlí. Součástí výbavy jsou vysoce kvalitní materiály, automatický naviják hadice a rotační tryska Vibrasoft.

Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus bez ohřevu umožňuje ergonomickou práci díky vysokotlaké pistoli EASY!Force Advanced bez použití síly. Tlak a množství vody lze regulovat přímo na spoušti pistole/prac. nástavci pomocí ovladače Servo Control; nerezový pracovní nástavec (1050 mm) lze otáčet. Rotační tryska Vibrasoft snižuje vibrace a hluk až o 30 %. Čistič zaujme vysoce kvalitním zpracováním a materiály: vertikálně instalovaná jednotka motoru a čerpadla (upright koncepce) se skládá z čerpadla s písty z nerezové oceli a mosaznou hlavou válce, jakož i ze 4pólového nízkootáčkového motoru se systémem chlazení vzduch-voda a umožňuje kompaktní konstrukci pro maximální přenosnost. Díky hliníkovému nosnému rámu je podvozek robustní, lehký a vhodný pro nakládání jeřábem. Součástí je vysokotlaká hadice Ultra Guard s odolným teflonovým® povrchem a automatický naviják hadice, který je schopen navíjet a odvíjet hadici i pod tlakem a pod úhlem až 45°, což umožňuje až o 50 % kratší dobu přípravy. Toto super třídní zařízení je doplněno možnostmi ukládání příslušenství, jako je odkládací prostor a nastavitelné háky.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus: Buben pro automatické navíjení hadice
Buben pro automatické navíjení hadice
Automatické navíjení a odvíjení až do úhlu 45°, i pod tlakem. Hladká hadice Ultra Guard HD odolná proti poškrábání s Teflonovým® povrchem. Časy nastavení až dvakrát rychlejší.+E119G79E80:E117E80:E134G79E80:E117E80:E149E80:E136
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus: Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla
Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla
Malá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo Snadné manévrování a přeprava Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus: Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Vysoký výkon a účinnost. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Ergonomická rotační tryska Vibrasoft
  • Snížení vibrací až o 30 %.
  • Snižuje hlasitost a hladinu hluku
  • Umožňuje delší a neúnavnou práci s rotační tryskou
Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místě
  • Výkyvná hlava čerpadla.
  • Praktická kontrolka stavu oleje a kanál na vypouštění oleje integrovaný do podvozku.
  • Modulový koncept konstrukce se skládá z čerpadla, motoru a skříňového rozvaděče.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
  • Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
  • EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole pro práci bez únavy bez jakékoli přídržné síly.
  • Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
  • Závěsná taška.
  • Nastavitelné háčky, např. jako 2. odkládací místo pro pracovní nástavec nebo elektrický kabel
  • Uložení vysokotlaké hadice.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 376 - 424
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 900
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 50 - 200
Max. tlak (bar) 250
Příkon (kW) 7
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 047
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 74,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 82,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 607 x 518 x 1063

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Ruční vysokotlaká pistole s vložkou Softgrip
  • Délka vysokotlaké hadice: 20 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Ultra Guard
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
  • Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
  • Tlakový spínač
  • Integrovaný vodní filtr
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Vstup vody z mosazi
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus

Videa

Oblasti použití
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
  • Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
  • Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
  • Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
  • Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/20-4 SXA Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.