Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus bez ohřevu nabízí výkon i pohodlí. Součástí výbavy jsou vysoce kvalitní materiály, automatický naviják hadice a rotační tryska Vibrasoft.
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus bez ohřevu umožňuje ergonomickou práci díky vysokotlaké pistoli EASY!Force Advanced bez použití síly. Tlak a množství vody lze regulovat přímo na spoušti pistole/prac. nástavci pomocí ovladače Servo Control; nerezový pracovní nástavec (1050 mm) lze otáčet. Rotační tryska Vibrasoft snižuje vibrace a hluk až o 30 %. Čistič zaujme vysoce kvalitním zpracováním a materiály: vertikálně instalovaná jednotka motoru a čerpadla (upright koncepce) se skládá z čerpadla s písty z nerezové oceli a mosaznou hlavou válce, jakož i ze 4pólového nízkootáčkového motoru se systémem chlazení vzduch-voda a umožňuje kompaktní konstrukci pro maximální přenosnost. Díky hliníkovému nosnému rámu je podvozek robustní, lehký a vhodný pro nakládání jeřábem. Součástí je vysokotlaká hadice Ultra Guard s odolným teflonovým® povrchem a automatický naviják hadice, který je schopen navíjet a odvíjet hadici i pod tlakem a pod úhlem až 45°, což umožňuje až o 50 % kratší dobu přípravy. Toto super třídní zařízení je doplněno možnostmi ukládání příslušenství, jako je odkládací prostor a nastavitelné háky.
Charakteristické znaky a výhody
Buben pro automatické navíjení hadiceAutomatické navíjení a odvíjení až do úhlu 45°, i pod tlakem. Hladká hadice Ultra Guard HD odolná proti poškrábání s Teflonovým® povrchem. Časy nastavení až dvakrát rychlejší.+E119G79E80:E117E80:E134G79E80:E117E80:E149E80:E136
Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadlaMalá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo Snadné manévrování a přeprava Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosaziDlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Vysoký výkon a účinnost. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Ergonomická rotační tryska Vibrasoft
- Snížení vibrací až o 30 %.
- Snižuje hlasitost a hladinu hluku
- Umožňuje delší a neúnavnou práci s rotační tryskou
Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místě
- Výkyvná hlava čerpadla.
- Praktická kontrolka stavu oleje a kanál na vypouštění oleje integrovaný do podvozku.
- Modulový koncept konstrukce se skládá z čerpadla, motoru a skříňového rozvaděče.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole pro práci bez únavy bez jakékoli přídržné síly.
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
- Závěsná taška.
- Nastavitelné háčky, např. jako 2. odkládací místo pro pracovní nástavec nebo elektrický kabel
- Uložení vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|376 - 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 900
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|50 - 200
|Max. tlak (bar)
|250
|Příkon (kW)
|7
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|047
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|74,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|82,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Ruční vysokotlaká pistole s vložkou Softgrip
- Délka vysokotlaké hadice: 20 m
- Typ vysokotlaké hadice: Ultra Guard
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Servo Control
Vybavení
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
- Tlakový spínač
- Integrovaný vodní filtr
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Vstup vody z mosazi
Videa
Oblasti použití
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
- Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/20-4 SXA Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.