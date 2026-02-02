Vysokotlaký čistič HD 9/23 De
Pro nezávislé používání v oblastech se špatnou infrastrukturou: mobilní studenovodní vysokotlaký čistič s dieselovým pohonem HD 9/23 De s tlakem 230 bar pro vysoký čisticí výkon.
Tento vysokotlaký čisticí stroj nalezne uplatnění všude tam, kde se spolu setkají tvrdé venkovní podmínky a náročné čisticí práce: studenovodní vysokotlaký čisti HD 9/23 De č s dieselovým motorem Yanmar si proud vyrobí sám. Pokud je to nutné, nasaje si potřebnou vodu také přímo z vodních zdrojů a umožní vám pracovat také v oblastech se špatnou infrastrukturou. S tlakem vody 230 bar čistič prakticky zvládne jakoukoli úlohu. Ergonomický koncept rámové konstrukce a odolná kola zaručují maximální mobilitu, zatímco robustní základní rám přežije i tvrdé nasazení. Komfortní práci umožní také vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá sílu zpětného rázu pro redukci síly držení pistole pro uživatele na nulu. Další výhodou jsou rychlouzávěry EASY!Lock, pomocí kterých je výměna příslušenství 5krát rychlejší než při použití běžných šroubových uzávěrů. K ochraně čerpadla slouží velký vodní filtr atermostatický ventil. Smysluplné volitelné vybavení jako je např. extra Cage ochranný rám s oky pro úchyt na jeřáb stroj doplňují.
Charakteristické znaky a výhody
Maximální nezávislostSe spolehlivými motory Honda a Yanmar, pro použití bez externího napájení elektrickým proudem. Umí nasávat vodu - například z jezer nebo rybníků - a využije ji k čištění.
Vynikající komfort obsluhyErgonomický koncept rámu usnadňuje přepravu i po nerovných površích. Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji. Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility.
Velká všestrannostVolitelný ochranný rám Cage s oky pro nakládání jeřábem přístroj spolehlivě chrání. Volitelně k dostání nástavbová sada bubnu na navíjení vysokotlaké hadice pro kratší montáž a demontáž. Přenosná verze s robustním trubkovým rámem speciálně pro malíře a štukatéry (HD 728 B).
Určen pro nejnáročnější použití
- Velmi robustní základní rám pro každodenní použití v drsných podmínkách.
- Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
- Tepelný ventil pro ochranu čerpadla před přehřátím v oběhovém provozu.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|400 - 930
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|40 - až do 230 / 4 - až do 23
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Přívod vody
|1″
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Typ motoru
|L 100 V
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|vozík
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|112,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|115,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|866 x 722 x 1146
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
- Elektrostart
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Oblasti použití
- Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
- Zemědělství (čištění vozidel a zařízení nebo použití v lesnictví)
- Průmysl (čištění zařízení)
- Úklidové firmy (čištění venkovních ploch, např. náměstí a patrových parkovišť)
