Vysokotlaký čistič HD 8/23 G Classic

Soběstačný, mobilní, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s robustním čerpadlem klikové hřídele a benzínovým motorem. Pro náročné aplikace ve stavebnictví a obcích.

Staveniště, veřejné parky a další, často vzdálená místa použití: Všude tam, kde nejsou k dispozici žádné externí zdroje energie pro vaše náročné úklidové úkoly, je náš studenovodní vysokotlaký čistič HD 8/23 G Classic se zážehovým motorem EU STAGE V skvělá volba. S hodinovým objemem vody 800 litrů, pracovním tlakem 230 barů a robustním čerpadlem klikové hřídele zvládne stroj spolehlivě i náročnější úkoly čištění. HD 8/23 G Classic je díky své ergonomické rukojeti, praktickému uložení příslušenství, kompaktním rozměrům a kolům odolným proti propíchnutí extrémně uživatelsky přívětivý, mobilní a snadno přenosný. Stroj také zaujme snadno přístupnými součástmi, které jsou účinně chráněny velkým vodním filtrem a tepelným a pojistným ventilem. Aby se zabránilo poškození v důsledku vnějších vlivů, je stroj vybaven vysoce robustním ocelovým rámem.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 8/23 G Classic: Nezávislost
Nezávislost
Umožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení. Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Komfortní ruční start.
Vysokotlaký čistič HD 8/23 G Classic: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility. S kompaktním a tenkým strojem se také velmi snadno manévruje v omezených oblastech. Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.
Vysokotlaký čistič HD 8/23 G Classic: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr. Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Možnosti uložení příslušenství
  • Háky na hadici a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
  • Ergonomická rukojeť a uložení hadice.
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 800
Pracovní tlak (bar/MPa) 230 / 23
Max. tlak (bar/MPa) 280 / 28
Přívod vody 3/4″
Druh pohonu Benzín
Typ motoru G300FA
počet současných uživatelů 1
Mobilita Vysoký
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 50,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 59
Rozměry (D x Š x V) (mm) 878 x 538 x 702

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standard
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Power tryska
  • Vodní filtr

Vybavení

  • Cage - ochranný rám
  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Vysokotlaký čistič HD 8/23 G Classic
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/23 G Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.