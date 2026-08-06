Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus

Mobilní vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus zvládá úklid v horizontální i vertikální poloze. Pyšní se pracovním tlakem 15 Mpa, díky kterému bez problému odstraní i odolné nečistoty.

Výkonný vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus zatočí s nečistotami všeho druhu. Poradí si s úklidem v horizontální i vertikální poloze. K provozu nepotřebuje vodu ohřívat – šetří tak vaši peněženku. Silné třípístové čerpadlo natlakuje proud vody na 15 MPa, takže pohodlně odstraníte i odolnou špínu. Životnost zařízení prodlužuje automatická přetlaková pojistka a velký vstupní filtr, díky kterým vám čistič vydrží sloužit opravdu dlouho. Stroj jednoduše přesunete na místo úklidu pomocí dvojice robustních koleček a výsuvného madla. Vysokotlaká pistole EASY!Force se pohodlně drží a při práci ji navíc nemusíte neustále svírat, takže se vám neunaví ruce. Praktické rychlospojky EASY!Lock umožňují snadnou výměnu příslušenství. Vybavení čističe pak po práci lehce připevníte k tělu stroje – nezabere vám tak mnoho místa.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus: Flexibilní provoz
Flexibilní provoz
Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze. Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa. Bezproblémové uložení v servisních vozech. Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 560
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Příkon (kW) 3,1
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 30
Hmotnost včetně obalu (kg) 33,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 700

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15 M Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.