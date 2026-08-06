Vysokotlaký čistič HD 7/17 Cage-ST
Vysokotlaký čistič HD 7/17 M Cage s ocelovým trubkovým rámem, třífázovým motorem a automatickýmodlehčením tlaku. Až 700 litrů vody za hodinu pro optimální výsledky čištění.
D 7/17 M Cage ST s třífázovým motorem je mobilní a vysoce robustní vysokotlaký čistič vybavený ocelovým trubkovým rámem , který byl navržen pro vertikální nebo horizontální použití v náročných pracovních podmínkách. Nové třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válce je snadno přístupné díky konstrukci stroje, která je příjemná pro servis, a umožňuje o 20% vyšší čisticí výkon a energetickou účinnost. Pro ochranu čerpadla je instalován další vodní jemný filtr, zatímco automatické odlehčení tlaku zabraňuje zatížení čerpadla a dalších vysokotlakých součástí v pohotovostním režimu. Naše inovativní vysokotlaká pistole EASY! Force využívá zpětnou sílu vysokotlaké trysky ke snížení přídržné síly na nulu jako standard, zatímco rychloupínací spojky EASY! Lock umožňují manipulaci, která je pětkrát rychlejší než u konvenčních šroubových spojů, bez kompromisů v robustnosti nebo dlouhověkosti.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životnostíRobustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti. Ocelový rám je vhodný i pro snadné upevnění stroje v servisním vozidle. Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Uživatelsky přívětivý servisSnadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje. Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|700
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Příkon (kW)
|4,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|36,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|40,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|420 x 460 x 970
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/17 Cage-ST
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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