Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer
Odolný vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer zvládne i tvrdé zacházení. Díky pracovnímu tlaku až 18 MPa hravě odstraní i hrubé nečistoty z vozidel i pracovních nástrojů.
Mobilní vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Cage ve velmi robustním provedení s rámem z ocelových trubek s práškovým nástřikem pro ochranu v případě těžkého, mobilního používání a časté přepravy. Servisně nenáročné zařízení je navrženo pro vertikální i horizontální provoz a nabízí uživateli maximální flexibilitu a stabilitu. Práce bez námahy a časově úsporné nastavení a demontáž jsou zaručeny s vysokotlakou pistolí EASY!Force, která využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu, a EASY!Lock systém zajišťují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s tradičními závity, aniž by to mělo negativní dopad na robustnost a životnost. Objem vody a pracovní tlak jsou navíc řízeny přímo na spouštěcí pistoli pomocí servocontrol. Třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců, poháněné 4-pólovým, pomaloběžným třífázovým motorem s ovládáním tlakovým spínačem, snižuje spotřebu energie asi o 20 procent. K ochraně vysokotlakých komponentů je standardně integrováno automatické odlehčení tlaku a velký jemný vodní filtr.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životností
- Robustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti.
- Ocelový rám je vhodný i pro snadné upevnění stroje v servisním vozidle.
- Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Kvalitní vybavení
- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor.
- Kvalitní mosazná hlava válců.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|760
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Příkon (kW)
|4,6
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|46,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|51,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|460 x 420 x 970
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Servo Control
- Pěnovací tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4M Cage Farmer
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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