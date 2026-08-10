Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer

Odolný vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer zvládne i tvrdé zacházení. Díky pracovnímu tlaku až 18 MPa hravě odstraní i hrubé nečistoty z vozidel i pracovních nástrojů.

Mobilní vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Cage ve velmi robustním provedení s rámem z ocelových trubek s práškovým nástřikem pro ochranu v případě těžkého, mobilního používání a časté přepravy. Servisně nenáročné zařízení je navrženo pro vertikální i horizontální provoz a nabízí uživateli maximální flexibilitu a stabilitu. Práce bez námahy a časově úsporné nastavení a demontáž jsou zaručeny s vysokotlakou pistolí EASY!Force, která využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu, a EASY!Lock systém zajišťují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s tradičními závity, aniž by to mělo negativní dopad na robustnost a životnost. Objem vody a pracovní tlak jsou navíc řízeny přímo na spouštěcí pistoli pomocí servocontrol. Třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců, poháněné 4-pólovým, pomaloběžným třífázovým motorem s ovládáním tlakovým spínačem, snižuje spotřebu energie asi o 20 procent. K ochraně vysokotlakých komponentů je standardně integrováno automatické odlehčení tlaku a velký jemný vodní filtr.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životností
  • Robustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti.
  • Ocelový rám je vhodný i pro snadné upevnění stroje v servisním vozidle.
  • Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Kvalitní vybavení
  • Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
  • Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor.
  • Kvalitní mosazná hlava válců.
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Řešení, která šetří sílu a čas
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Flexibilní provoz
  • Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 760
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Příkon (kW) 4,6
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 46,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 51,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 460 x 420 x 970

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • Servo Control
  • Pěnovací tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • ANTI!Twist
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4M Cage Farmer

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4M Cage Farmer

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.