Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St
Kompaktní motorová/čerpadlová jednotka HD 6/15 M St pro stacionární použití, se AC motorem, montáží na stěnu, průtokem 600 litrů za hodinu a automatickým odlehčením tlaku.
Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli je jádrem naší výkonné motorové jednotky HD 6/15 M St se střídavým motorem. Poskytuje až o 20 % vyšší energetickou účinnost a čisticí výkon, zaručuje dlouhou životnost a bez námahy zajišťuje pracovní tlak 150 barů. Pro ochranu čerpadla je integrován jemný vodní filtr, který spolehlivě odstraňuje částice nečistot z regenerované vody. Funkce automatického odlehčení tlaku rovněž chrání čerpadlo a další vysokotlaké komponenty před možným zatížením v pohotovostním provozu. Kromě toho má stroj střední třídy mimořádně servisně a uživatelsky přívětivou konstrukci, což znamená, že všechny důležité součásti jsou snadno přístupné. Ať už je stroj používán ve vertikální nebo horizontální poloze: chytrá tříbodová podpěra na zadní straně stroje zajišťuje snadnou vertikální montáž na stěnu (nebo horizontální jako vestavný stroj).
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Flexibilní provozKonstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Příprava pro stacionární provozJednoduché a robustní tříbodové upevnění na stěnu Kompaktní konstrukce, malá potřeba místa pro úschovu. Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|560
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Příkon (kW)
|3,1
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|20,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|290 x 300 x 565
Vybavení
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15 M St
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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