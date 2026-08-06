Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St

Kompaktní motorová/čerpadlová jednotka HD 6/15 M St pro stacionární použití, se AC motorem, montáží na stěnu, průtokem 600 litrů za hodinu a automatickým odlehčením tlaku.

Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli je jádrem naší výkonné motorové jednotky HD 6/15 M St se střídavým motorem. Poskytuje až o 20 % vyšší energetickou účinnost a čisticí výkon, zaručuje dlouhou životnost a bez námahy zajišťuje pracovní tlak 150 barů. Pro ochranu čerpadla je integrován jemný vodní filtr, který spolehlivě odstraňuje částice nečistot z regenerované vody. Funkce automatického odlehčení tlaku rovněž chrání čerpadlo a další vysokotlaké komponenty před možným zatížením v pohotovostním provozu. Kromě toho má stroj střední třídy mimořádně servisně a uživatelsky přívětivou konstrukci, což znamená, že všechny důležité součásti jsou snadno přístupné. Ať už je stroj používán ve vertikální nebo horizontální poloze: chytrá tříbodová podpěra na zadní straně stroje zajišťuje snadnou vertikální montáž na stěnu (nebo horizontální jako vestavný stroj).

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St: Flexibilní provoz
Flexibilní provoz
Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St: Příprava pro stacionární provoz
Příprava pro stacionární provoz
Jednoduché a robustní tříbodové upevnění na stěnu Kompaktní konstrukce, malá potřeba místa pro úschovu. Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 560
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Příkon (kW) 3,1
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 20,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 300 x 565

Vybavení

  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St
Vysokotlaký čistič HD 6/15 M St

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15 M St

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.