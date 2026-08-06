Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vynikající výkonové ukazatele (množství vody za hodinu 760 l při pracovním tlaku 180 bar) a komfortní buben na navíjení hadice předurčují HD 8/18-4 MX pro každodenní nasazení.
Náš kompaktní, mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/18-4 MXA se 4-pólovým, pomaloběžným motorem přesvědčí pestrostí vybavení, uživatelsky přívětivou konstrukcí pro servis a vysokou flexibilitou při používání. Integrovaný automatický navíjecí buben na navíjení hadice výrazně zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, nově vyvinuté, robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou zvyšuje čisticí výkon a efektivnost energií o úctyhodných 20 procent a garantuje zároveň dlouhou životnost. Ochranu kvalitních komponent přebírá systém automatického snížení tlaku a velký vodní filtr. O práci bez únavy a časově nenáročnou přípravu stroje se starají inovativní řešení: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje tak sílu potřebnou pro držení spouště na nulu, umožňují rychlouzávěry EASY!Lock v porovnání s běžnými šroubovacími spoji až pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěly robustnost a dlouhá životnost. Příslušenství i volitelný pěnovací nástavec s nádobou najdou své bezpečné místo při přepravě díky promyšlenému řešení přímo na stroji.
Charakteristické znaky a výhody
Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonemMaximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí. Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím. Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Doplňková opěrná nohaZvětšuje opěrnou plochu stroje. Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Vysoká mobilita
- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
- Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|380 - 760
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Příkon (kW)
|4,6
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|45,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|49,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Servo Control
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Flex
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.