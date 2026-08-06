Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU

Vynikající výkonové ukazatele (množství vody za hodinu 760 l při pracovním tlaku 180 bar) a komfortní buben na navíjení hadice předurčují HD 8/18-4 MX pro každodenní nasazení.

Náš kompaktní, mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/18-4 MXA se 4-pólovým, pomaloběžným motorem přesvědčí pestrostí vybavení, uživatelsky přívětivou konstrukcí pro servis a vysokou flexibilitou při používání. Integrovaný automatický navíjecí buben na navíjení hadice výrazně zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, nově vyvinuté, robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou zvyšuje čisticí výkon a efektivnost energií o úctyhodných 20 procent a garantuje zároveň dlouhou životnost. Ochranu kvalitních komponent přebírá systém automatického snížení tlaku a velký vodní filtr. O práci bez únavy a časově nenáročnou přípravu stroje se starají inovativní řešení: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje tak sílu potřebnou pro držení spouště na nulu, umožňují rychlouzávěry EASY!Lock v porovnání s běžnými šroubovacími spoji až pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěly robustnost a dlouhá životnost. Příslušenství i volitelný pěnovací nástavec s nádobou najdou své bezpečné místo při přepravě díky promyšlenému řešení přímo na stroji.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU: Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem
Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem
Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí. Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím. Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU: Doplňková opěrná noha
Doplňková opěrná noha
Zvětšuje opěrnou plochu stroje. Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Vysoká mobilita
  • Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
  • Bezproblémové uložení v servisních vozech.
  • Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Flexibilní provoz
  • Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
  • Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 380 - 760
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Příkon (kW) 4,6
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 45,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 49,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 966

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Flex
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • ANTI!Twist
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 MXA Plus *EU

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.