Vysokotlaký čistič HD 6/15 C
Praktický a mobilní: studenovodní vysokotlaký čistič HD 6/15 C pro vertikální i horizontální provoz. S úložným prostorem pro příslušenství, mosaznou hlavou válce a autom. uvolňováním tlaku.
Kompaktní, lehký a univerzální studenovodní vysokotlaký čistič HD 6/15 C nabízí vynikající mobilitu a je vhodný pro vertikální i horizontální provoz. Stroj je vybaven sofistikovaným úložným prostorem pro příslušenství a mosazná hlava válce a automatické uvolnění tlaku zajišťují dlouhou životnost. Zároveň zaujme inovativními novinkami, které dlouhodobě zvyšují pohodlí při práci pro obsluhu tím, že zajišťují snadné ovládání a časově úsporné sestavení a demontáž. Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého proudu k snížení přítlaku na nulu, zatímco rychlospojky EASY!Lock umožňují pětkrát rychlejší manipulaci než u konvenčních šroubových spojů, aniž by byla ohrožena robustnost a životnost. Celkově se jedná o komplexní balíček vybavení pro vynikající výsledky čištění, vysoký komfort a dlouhou životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Nejvýkonnější kompaktní třída HDPro profesionální použití a dlouhé pracovní intervaly. Pro snadné odstranění odolných nečistot. Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu.
MobilitaMožnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!LockKonečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Uložení příslušenství
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Kvalita
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|560
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Příkon (kW)
|3
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky (mm)
|33
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|25,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|28
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Pracovní nástavec: 840 mm
Vybavení
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15 C
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.