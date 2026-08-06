Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further je horkovodní vysokotlaký čistič v limitované černé edici, vyrobený z 15% recyklovaného materiálu¹⁾ a vybavený exkluzivním příslušenstvím: eco!Booster MAX.

Limitovaná edice černého modelu HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, vyrobeného z téměř 15% z recyklovaného materiálu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím, jako je eco!Booster MAX a LED osvětlení trysky, představuje ekologický a výkonný základní model ve třídě Super horkovodních vysokotlakých čističů. Režim eco!efficiency, přesné dávkování čisticího prostředku, servisní přepínač pro regulaci tvrdosti vody a optimalizovaná konstrukce hořáku umožňují ekonomický provoz a zároveň poskytují vynikající výsledky čištění. To je dáno zejména vynikající účinností čerpadla, patentovanou technologií trysek, keramickými písty a turbodmychadlem. Intuitivní ovládání s LED displejem usnadňuje používání, zatímco otočné kolečko, velká kola s gumovými pneumatikami a ergonomické rukojeti zajišťují snadnou přepravu. Údržba a servis jsou rovněž bezproblémové: všechny důležité součásti jsou snadno přístupné a důležité provozní údaje lze pohodlně vyvolat.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Ekonomičnost
Ekonomičnost
Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody. Díky optimálnímu přizpůsobení cyklů hořáku se spotřeba paliva v porovnání s provozem v plné zátěži snižuje až o 20 %.
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Spolehlivost
Spolehlivost
Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě. Lze získat provozní údaje stroje o délce používání a požadovaných servisních intervalech.
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Maximální účinnost
  • Osvědčená a efektivní technologie hořáků.
  • Čtyřpólový elektromotor s třípístovým axiálním čerpadlem.
  • Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
Udržitelnost
  • Vyrobeno z 15 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Důkladné čištění i za špatných světelných podmínek díky výkonnému LED světlu na trysce.
  • Vyšší čisticí výkon a současně úspora vody a energie díky eco!Booster MAX.
  • Vyrobeno s 15 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Důkladné čištění i za špatných světelných podmínek díky výkonnému LED světlu na trysce.
  • Vyšší čisticí výkon a současně úspora vody a energie díky eco!Booster MAX.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 550 - 1100
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 5,9
Příkon (kW) 8
Napájecí kabel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 160,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 170,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Dlouhá životnost
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • eco!Booster
  • Vysokotlaký pracovní nástavec

Vybavení

  • Tlakový spínač
  • Zástrčka pro změnu pólů
  • SDS systém pro snížení vibrací
  • Servisní elektronika s LED-kontrolkou
  • 2 nádržky na čisticí prostředky
  • Ochrana před chodem na sucho
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.