Vysokotlaký čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further je horkovodní vysokotlaký čistič v limitované černé edici, vyrobený z 15% recyklovaného materiálu¹⁾ a vybavený exkluzivním příslušenstvím: eco!Booster MAX.
Limitovaná edice černého modelu HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, vyrobeného z téměř 15% z recyklovaného materiálu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím, jako je eco!Booster MAX a LED osvětlení trysky, představuje ekologický a výkonný základní model ve třídě Super horkovodních vysokotlakých čističů. Režim eco!efficiency, přesné dávkování čisticího prostředku, servisní přepínač pro regulaci tvrdosti vody a optimalizovaná konstrukce hořáku umožňují ekonomický provoz a zároveň poskytují vynikající výsledky čištění. To je dáno zejména vynikající účinností čerpadla, patentovanou technologií trysek, keramickými písty a turbodmychadlem. Intuitivní ovládání s LED displejem usnadňuje používání, zatímco otočné kolečko, velká kola s gumovými pneumatikami a ergonomické rukojeti zajišťují snadnou přepravu. Údržba a servis jsou rovněž bezproblémové: všechny důležité součásti jsou snadno přístupné a důležité provozní údaje lze pohodlně vyvolat.
Charakteristické znaky a výhody
EkonomičnostNa stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody. Díky optimálnímu přizpůsobení cyklů hořáku se spotřeba paliva v porovnání s provozem v plné zátěži snižuje až o 20 %.
SpolehlivostSystém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě. Lze získat provozní údaje stroje o délce používání a požadovaných servisních intervalech.
Udržitelnost
Maximální účinnost
- Osvědčená a efektivní technologie hořáků.
- Čtyřpólový elektromotor s třípístovým axiálním čerpadlem.
- Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
Udržitelnost
- Vyrobeno z 15 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Důkladné čištění i za špatných světelných podmínek díky výkonnému LED světlu na trysce.
- Vyšší čisticí výkon a současně úspora vody a energie díky eco!Booster MAX.
- Vyrobeno s 15 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Důkladné čištění i za špatných světelných podmínek díky výkonnému LED světlu na trysce.
- Vyšší čisticí výkon a současně úspora vody a energie díky eco!Booster MAX.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|550 - 1100
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,9
|Příkon (kW)
|8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|160,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|170,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Dlouhá životnost
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- eco!Booster
- Vysokotlaký pracovní nástavec
Vybavení
- Tlakový spínač
- Zástrčka pro změnu pólů
- SDS systém pro snížení vibrací
- Servisní elektronika s LED-kontrolkou
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Ochrana před chodem na sucho
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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