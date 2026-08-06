Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus
Kompaktní, vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/18-4 M se čtyřpólovým, pomaloběžným třífázovým motorem a systémem automatického snížení tlaku. Vysoký čisticí výkon a efektivnost energií.
Díky konstrukci stroje vhodné pro provoz ve svislé i vodorovné poloze umožňuje náš kompaktní, mobilní a výkonný vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M maximální flexibilnost při používání. Vynikající komfort přitom garantují smysluplné detaily jako Servo Control, náš systém regulace množství vody a pracovního tlaku přímo na pistoli, nebo také jednoduchá manévrovatelnost a malá potřeba místa pro uložení tohoto spolehlivého stroje. Poháněný čtyřpólovým, pomaloběžným třífázovým motorem s řízením tlakovým spínačem se nová technologie čerpadla stará o 20 procent vyšší čisticí výkon a efektivnost energií. Automatický systém snížení tlaku přitom chrání vysokotlaké komponenty před zátěží v režimu Stand-by. O práci bez únavy a časově nenáročnou přípravu stroje se postarají vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku, snižuje sílu potřebnou pro držení spouště na nulua rychlouzávěry EASY!Lock, které v porovnání s běžnými šroubovacími spoji zaručují až pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Pro bezpečné uložení příslušenství přímo na stroji i při přepravě je k dispozici vícero opcí.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Vysoká mobilitaPosuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa. Bezproblémové uložení v servisních vozech. Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Uživatelsky přívětivý servisSnadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje. Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
- Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|380 - 760
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Příkon (kW)
|4,6
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|41
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|44,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Servo Control
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 M Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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