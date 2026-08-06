Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus

Kompaktní, vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/18-4 M se čtyřpólovým, pomaloběžným třífázovým motorem a systémem automatického snížení tlaku. Vysoký čisticí výkon a efektivnost energií.

Díky konstrukci stroje vhodné pro provoz ve svislé i vodorovné poloze umožňuje náš kompaktní, mobilní a výkonný vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M maximální flexibilnost při používání. Vynikající komfort přitom garantují smysluplné detaily jako Servo Control, náš systém regulace množství vody a pracovního tlaku přímo na pistoli, nebo také jednoduchá manévrovatelnost a malá potřeba místa pro uložení tohoto spolehlivého stroje. Poháněný čtyřpólovým, pomaloběžným třífázovým motorem s řízením tlakovým spínačem se nová technologie čerpadla stará o 20 procent vyšší čisticí výkon a efektivnost energií. Automatický systém snížení tlaku přitom chrání vysokotlaké komponenty před zátěží v režimu Stand-by. O práci bez únavy a časově nenáročnou přípravu stroje se postarají vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku, snižuje sílu potřebnou pro držení spouště na nulua rychlouzávěry EASY!Lock, které v porovnání s běžnými šroubovacími spoji zaručují až pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Pro bezpečné uložení příslušenství přímo na stroji i při přepravě je k dispozici vícero opcí.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa. Bezproblémové uložení v servisních vozech. Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus: Uživatelsky přívětivý servis
Uživatelsky přívětivý servis
Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje. Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Flexibilní provoz
  • Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
  • Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 380 - 760
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Příkon (kW) 4,6
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 41
Hmotnost včetně obalu (kg) 44,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 700

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 M Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.