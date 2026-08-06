Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 13/18-4 SXA Plus z nejlepších materiálů pro maximální výkon. S asistenčními systémy, bubnem pro automatické navíjení hadice a rotační tryskou Vibrasoft.

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 13/18-4 SXA Plus vyhoví těm nejvyšším nárokům na kvalitu a ergonomii. Vysokotlaká pistole EASY!Force Advanced využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení potřebné síly pro stisk rukojeti na nulu. Díky funkci Servo Control nastavíte tlak a množství vody mezi pracovním nástavcem a pistolí. Tak můžete snížením tlaku reagovat na citlivé podklady - bez výměny trysky a nastavení na stroji. Rotační tryska Vibrasoft tlumí hluky a vibrace, přičemž asistenční systémy a LED kontrolka poskytují uživateli dostatečnou orientaci. Stroj třídy Super přesvědčí vynikajícím zpracováním a materiály. V jádru sedí robustní axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou. Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou/vzduchem přesvědčí svým výkonem i dlouhou životností, zatímco integrované hliníkové rámy tvoří lehký podvozek, který je vhodný i k přepravě jeřábem. Vertikální konstrukce s jednotkou motoru a čerpadla umožňuje kompaktní design a mobilitu. Navíc je stroj vybavený vysokotlakou hadicí Ultra Guard s povrchovou úpravou z Teflonu® a možnostmi pro uložení příslušenství, i bubnem pro automatické navíjení a odvíjení hadice do 45° - i pod tlakem.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus: Buben pro automatické navíjení hadice
Buben pro automatické navíjení hadice
Automatické navíjení a odvíjení až do úhlu 45°, i pod tlakem. Hladká hadice Ultra Guard HD odolná proti poškrábání s Teflonovým® povrchem. Kratší doby přípravy až o 50 %.
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus: Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla
Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla
Malá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo Snadné manévrování a přeprava Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus: Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Silný výkon s vysokou efektivností. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Ergonomická rotační tryska Vibrasoft
  • Snížení vibrací až o 30 %.
  • Snižuje hlasitost a hladinu hluku
  • Umožňuje delší a neúnavnou práci s rotační tryskou
Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místě
  • Výkyvná hlava čerpadla.
  • Praktická kontrolka stavu oleje a kanál na vypouštění oleje integrovaný do podvozku.
  • Modulový koncept konstrukce se skládá z čerpadla, motoru a skříňového rozvaděče.
Asistenční systémy a LED kontrolka
  • Integrovaná elektronika pro kontrolu stroje
  • Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
  • Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
  • Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
  • Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
  • Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
  • Závěsná taška.
  • Nastavitelné háčky, např. jako 2. odkládací místo pro pracovní nástavec nebo elektrický kabel
  • Uložení vysokotlaké hadice.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 376 - 424
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 700 - 1300
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 50 - 180
Max. tlak (bar) 250
Příkon (kW) 8,8
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 075
Přívod vody 1″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 81,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 90,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 607 x 518 x 1063

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Ruční vysokotlaká pistole s vložkou Softgrip
  • Délka vysokotlaké hadice: 20 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Ultra Guard
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
  • Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
  • Tlakový spínač
  • Integrovaný vodní filtr
  • Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Vstup vody z mosazi
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus

Videa

Oblasti použití
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
  • Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
  • Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
  • Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
  • Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 13/18-4 SXA Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.