iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)

Pro průtoky vody 1 100–1 300 l / h: 800 mm iSolar vodní kartáčová hlava se dvěma protiběžnými kotoučovými kartáči a pružným úhlovým kloubem zajišťuje, že fotovoltaické systémy dostanou rovnoměrné čištění.

Určeno pro vysokotlaké čističe s průtokem vody 1 100 až 1 300 l / h. iSolar 800 má velkou pracovní šířku 800 mm. Vodní kartáčová hlava je vybavena dvěma protiběžnými kotoučovými kartáčky. Vyvažují příčné síly a usnadňují čištění. Flexibilní úhlový kloub na připojení hlavy kartáče také usnadňuje čištění a zajišťuje, že štětiny mají vždy plný povrchový kontakt. To znamená, že fotovoltaické systémy lze čistit k dokonalosti s důsledně rovnoměrnými výsledky. Dokonce i velmi velké systémy, jako jsou ty, které se často nacházejí na střechách stodoly, lze díky vysokému výkonu na ploše vyčistit okamžitě.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 1100 / 1300
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Připojovací závit M 18
Průměr (mm) 800
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,7
Oblasti použití
  • Čištění fotovoltaických systémů
Příslušenství
Náhradní díly iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.