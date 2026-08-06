HDS přívěs HDS 13/20 De Tr1
Přívěsný stroj HDS 13/20 s pracovním tlakem 200 bar je mobilním, nezávislým řešením vysokotlakého čištění. Ideální pro každodenní používání v komunálních službách i průmyslu a na stavbě.
Přívěsný vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 13/20 nabízí tlak 200 bar a představuje mimořádnou mobilitu a nezávislé nasazení. Stroj se vyznačuje vysokou efektivností, spolehlivostí, nenáročným servisem a navíc velmi jednoduchou a komfortní obsluhou. HDS 13/20 je libovolně konfigurovatelý a tím mimořádně flexibilní. Přívěs je ideálně vhodný pro nasazení nejrůrnějšího druhu, například ve stavebnictví, v průmyslu nebo v komunálních službách.
Charakteristické znaky a výhody
Maximální účinnostOsvědčená a efektivní technologie hořáků. Rekuperace tepla využitím odpadního tepla z motoru. Ekologicky šetrný provoz a nízké provozní náklady díky režimu Kärcher eco!efficiency.
Jednoduchá obsluhaPřístroj se pohodlně obsluhuje prostřednictvím centrálního obslužného přepínače. Rychlá montáž a demontáž díky 2 volitelným bubnům na navíjení hadic v oblasti obsluhy. Bezpečné a prostorné úložné možnosti pro ochranné pomůcky, příslušenství a čisticí prostředky.
Soběstačnost v použitíVelká nádrž na vodu o objemu 500 litrů na až 30-minutové čištění při plném vodním výkonu. S dieselovou nádrží o objemu 100 litrů - ideální pro dlouhá pracovní nasazení. Výkonné dieselové motory Yanmar umožňují použití přístroje bez závislosti na externím zdroji proudu.
Vysoká flexibilita
- Díky možnosti konfigurace lze každý Trailer sestavit dle individuálního přání zákazníka.
- K dispozici jsou i varianty Skid a Cab pro mobilní použití jako přívěs nebo jako stacionární řešení.
- Velký kryt usnadňuje servisnímu pracovníkovi přístup k technice.
Příjemný servis
- Sofistikovaný servisní software pro rychlou diagnostiku poruchy při údržbě.
- Osvědčené kvalitní komponenty Kärcher zaručují dlouhou životnost přístroje.
- Další vychytávka: Systém změkčování vody pro ochranu topné spirály před poškozením v důsledku kalcifikace.
Spolehlivost
- Četné bezpečnostní funkce ochraňují HDS Trailer před poškozením při poruše.
- Integrovaný režim ochrany před mrazem chrání všechny komponenty při chladných venkovních teplotách.
- Osvědčená a efektivní technologie hořáků.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Výkon motoru (kW/hp)
|19 / 26
|Průtok (l/h)
|900 - 1300
|Tlak (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|8,2
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|945
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Vysokotlaká hadice: 30 m
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Videa
Oblasti použití
- Obec (čištění veřejných prostranství, dopravních cest, odstraňování graffiti a žvýkaček)
- Stavebnictví (čištění stavebních strojů, zařízení, obkladů, zařízení)
- Průmyslové čištění (odstraňování laků, potahů, čištění strojů, dílů a vybavení)
Configurable components
Nízkotlaký hadicový naviják má kapacitu hadice až 30 metrů, včetně 30metrové nízkotlaké hadice. Další výhody: Pohodlná klika, velká flexibilita při plnění přívěsu a možnost jednoduše a pohodlně chránit hadici proti mrazu.
Maximální flexibilita při vysokotlakém čištění: Díky značně rozšířenému akčnímu rádiusu se do praktické sady na navíjení navijáku na vysokotlakou hadici pro přívěs HDS od Kärcher vejde až 50 metrů vysokotlaké hadice, což umožňuje provádět úklidové práce na velké vzdálenosti od přívěsu a chrání hadici při skladování a přepravě.
Místo navijáku nízkotlaké hadice lze použít naviják na vysokotlakou hadici. Díky tomu mohou pohodlně pracovat 2 uživatelé současně. Velký dosah je také díky kapacitě hadice 50 metrů. Vysokotlakou hadici je nutné objednat samostatně.
Dvoustříkný provoz trysky umožňuje pohodlnou práci 2 uživatelům. U konfigurace pouze s 1 navijákem vysokotlaké hadice lze k přívěsu kdykoli připojit druhou hadici. U konfigurace se 2 vysokotlakými hadicovými navijáky je možné, aby každý uživatel pracoval s hadicovým navijákem nezávisle na sobě.
Základní stroj ve verzi skid má rám, bez ochranného krytu a nádrže na vodu. Stroj je extrémně prostorově úsporný, včetně 20litrové nádrže na vodu.
Verze Cab obsahuje nádrž na vodu a velkou palivovou nádrž a lze ji použít v pevné poloze nebo jako sestavu na vozidle, jako je pick-up, plošina nebo dodávka. Digestoře chrání technické komponenty a ovládací panel spolehlivě před vnějšími vlivy. Základní stroj s kapotou a nádrží na vodu je dodáván bez oje.
Verze trailer je nejen mobilní a kompaktní, ale zaujme také vysokou mírou flexibility a je zcela soběstačná díky palubní vodě a palivu. Základní stroj je vybaven kapotou, nádrží na vodu, podvozkem a ojí.
Tlumiče pro verzi s přívěsem zvyšují jízdní stabilitu a jsou předpokladem pro schválení přívěsu při vyšších rychlostech jízdy.
Regulace otáček pro přívěsy HDS od Kärcher: Ergonomická plynová páka umožňuje jednoduché ovládání otáček motoru a tlaku až 200 barů pro parní provoz nebo odstraňování plevele.
Režim pára umožňuje práci v parním stupni až do teploty vody 155 °C. Zvláště vhodné pro čištění a dezinfekci větších ploch, protože vysoké teploty spolehlivě odstraňují i odolné nečistoty a neutralizují různé patogeny.
Provozní režim pro odstraňování plevele generuje trvale vysoké teploty pro efektivní odstraňování plevele a je také šetrný k životnímu prostředí. Nepoužívají se žádné chemikálie a voda se ohřívá na více než 90 °C.