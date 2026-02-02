Vysokotlaký čistič HD 7/17 M
Vysokotlaký čistič HD 7/17 M je vybavený robustním třípístovým axiálním čerpadlem s písty z tvrzené ušlechtilé oceli, systémem automatického snížení tlaku a spolehlivým třífázovým motorem.
Spolehlivý a výkonný, kompaktní a mobilní: Náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 7/17 M s třífázovým motorem spojuje dlouhou životnost, uživatelsky přívětivý servis, maximální flexibilitu a komfortní práci ve vysoce efektivním stroji, který je koncipován pro provoz ve svislé i vodorovné poloze. Práci bez únavy a úsporu času zaručují vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku, snižuje sílu potřebnou pro držení spouště na nulu a rychlouzávěry EASY!Lock, které se v porovnání s běžnými šroubovacími spoji postarají až o pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Díky nové technologii čerpadla vzrostla efektivnost energií a čisticí výkon až o 20 procent. Aby nemohlo dojít ani v provozu stand-by k poškození vysokotlakých komponent, je integrován účinný automatický systém snížení tlaku. Právě tak se zde nacházejí promyšlené možnosti úschovy četného příslušenství - od odložení pracovního nástavce pro krátké přestávky přes přihrádku pro rotační trysku, až po držák pro volitelný pěnovací nástavec s nádobou.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybavení
Flexibilní provoz
Vysoká mobilita
Promyšlené uložení příslušenství
Uživatelsky přívětivý servis
Řešení, která šetří sílu a čas
Vyšší efektivnost energií
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|700
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Příkon (kW)
|4,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|31,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|35,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Náhradní díly HD 7/17 M
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.