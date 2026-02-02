Vysokotlaký čistič HD 7/17 M

Vysokotlaký čistič HD 7/17 M je vybavený robustním třípístovým axiálním čerpadlem s písty z tvrzené ušlechtilé oceli, systémem automatického snížení tlaku a spolehlivým třífázovým motorem.

Spolehlivý a výkonný, kompaktní a mobilní: Náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 7/17 M s třífázovým motorem spojuje dlouhou životnost, uživatelsky přívětivý servis, maximální flexibilitu a komfortní práci ve vysoce efektivním stroji, který je koncipován pro provoz ve svislé i vodorovné poloze. Práci bez únavy a úsporu času zaručují vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku, snižuje sílu potřebnou pro držení spouště na nulu a rychlouzávěry EASY!Lock, které se v porovnání s běžnými šroubovacími spoji postarají až o pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Díky nové technologii čerpadla vzrostla efektivnost energií a čisticí výkon až o 20 procent. Aby nemohlo dojít ani v provozu stand-by k poškození vysokotlakých komponent, je integrován účinný automatický systém snížení tlaku. Právě tak se zde nacházejí promyšlené možnosti úschovy četného příslušenství - od odložení pracovního nástavce pro krátké přestávky přes přihrádku pro rotační trysku, až po držák pro volitelný pěnovací nástavec s nádobou.

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybavení
Flexibilní provoz
Vysoká mobilita
Promyšlené uložení příslušenství
Uživatelsky přívětivý servis
Řešení, která šetří sílu a čas
Vyšší efektivnost energií
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 700
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Příkon (kW) 4,2
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 31,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 35,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 700

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 7/17 M
Vysokotlaký čistič HD 7/17 M
Vysokotlaký čistič HD 7/17 M
Vysokotlaký čistič HD 7/17 M
Vysokotlaký čistič HD 7/17 M

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/17 M

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.