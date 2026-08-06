Vysokotlaký čistič HD 7/17 M Plus
Výkonný vysokotlaký čistič HD 7/17 M Plus natlakuje vodu až na 17 MPa. Poradí si tak i s nánosy té nejodolnější špíny. Jeho kvalitní čerpadlo s přetlakovou pojistkou navíc dlouho vydrží.
Účinný vysokotlaký čistič HD 7/17 M Plus spolehlivě vyčistí i hrubou špínu. Oceníte ho při úklidu na stavbách i veřejných místech. Stroj zvládá čištění v horizontální i vertikální poloze. K provozu nepotřebuje vodu ohřívat – vystačí si jen se sílou samotného vodního paprsku, který natlakuje až na 17 MPa. Výkonné čerpadlo chrání automatická přetlaková pojistka a vodní filtr, které tak prodlužují životnost zařízení. Inovativní vysokotlaká pistole EASY!Force zaručuje při práci maximální komfort. Její spoušť nemusíte při čištění neustále svírat, takže se příliš neunavíte. Díky praktickým spojkám EASY!Lock k pistoli připevníte trysku během okamžiku. Promyšlená konstrukce zařízení navíc umožní jednoduché skladování příslušenství přímo na těle stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybavení
- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor.
- Kvalitní mosazná hlava válců.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
- Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Vysoká mobilita
- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|700
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Příkon (kW)
|4,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|31,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|35,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/17 M Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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