Vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus

Praktický a mobilní: studenovodní vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus pro vertikální i horizontální provoz. S úložným prostorem, mosaznou válcovou hlavou a autom. odlehčením tlaku.

Kompaktní, lehký a univerzální studenovodní vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus nabízí vynikající mobilitu a je vhodný pro vertikální i horizontální provoz. Stroj je vybaven sofistikovaným úložným prostorem pro příslušenství a mosaznou hlavou válce a automatickým uvolněním tlaku, což zajišťuje dlouhou životnost. Zároveň zaujme inovativními novinkami, které dlouhodobě zvyšují pohodlí při práci pro obsluhu tím, že zajišťují snadné ovládání a časově úsporné sestavení a demontáž. Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého proudu k snížení síly potřebné k držení pistole na nulu, zatímco rychlospojky EASY!Lock umožňují pětkrát rychlejší manipulaci než u konvenčních šroubových spojů, aniž by byla ohrožena robustnost a životnost. Celkově se jedná o komplexní balíček vybavení pro vynikající výsledky čištění, vysoký komfort a dlouhou životnost.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus: Nejvýkonnější kompaktní třída HD
Nejvýkonnější kompaktní třída HD
Pro profesionální použití a dlouhé pracovní intervaly. Pro snadné odstranění odolných nečistot. Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu.
Vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus: Integrovaný buben na navíjení hadice
Integrovaný buben na navíjení hadice
Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí. Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím. Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus: Uložení příslušenství
Uložení příslušenství
Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji. Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku. Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Kvalita
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Flexibilita
  • Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
  • Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu.
  • Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 560
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/mbar) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Příkon (kW) 3
Velikost trysky (mm) 33
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 27,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 30,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 930

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Buben na navíjení hadic
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/15 CX Plus
Oblasti použití
  • Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15 CX Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.