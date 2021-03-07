Vysokotlaké čističe pro průmysl, výrobu a produkci
Vedle průmyslových průmyslových vysavačů, podlahových mycích strojů, mají své místo v průmyslu a výrobě a produkci i profesionální vysokotlakého čističe.
VYUŽIJTE NYNÍ MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA 3 ROKY!
Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky!
Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky
Vysokotlaké čištění má četné výhody:
- Čištění je velmi důkladné, jelikož jsou při tomto postupu kombinovány vlastnosti vody a tlaku, dle potřeby také vysokých teplot, čisticích prostředků. Lze tak snadno dosáhnout čistoty i u těžko přístupných místech.
- Vysokotlaké čištění je velmi efektivní, jelikož se proud vody přizpůsobí všem tvarům a nerovnostem povrchu.
- Čištění vysokotlakým proudem je úsporné z hlediska potřebného množství vody a čisticích prostředků.
- Chemické čisticí prostředky mohou být zcela vynechány nebo přesně dávkovány. Dochází tak ke snížení provozních nákladů a dopadu na životní prostředí.
Vysokotlaké čištění nabizí bez pochyby značné výhody a díky rozmanité nabídce vysokotlakých čističů a jejich příslušenství nalezne tento způsob čištění místo i ve Vaší firmě.
Nasazení vysokotlakých čističů průmyslu a výrobě
Mytí a údržba vozového parku
Všechny profesionální vysokotlaké čističe jsou vybaveny pistolí EASY!Force. Ta uživateli umožnujě ovládat vysoký tlak s lehkostí a snižuje tak námahu obsluhy.
Čištění a údržba podlah
Díky příslušenství jakým je například čistič podlah FRV lze efektivně odstranit i ty nejodolnější nečistoty.
Čištění povrchů a pracovních ploch
Kažodenní čištění povrchů a pracovních ploch je možné využít vysokotlaké čističe například v kombinaci s mokro-suchým vysavačem.
Péče o stroje a zařízení
Pro udržení čistoty výrobních strojů a ostatních zařízení lze kombinovat vysoký tlak vody a pěnové čisticí prostředky.
Speciální aplikace
Pro speciální aplikace a těžko dostupná místa nabízí Kärcher širokou nabídku příslušenství pro vysokotlaké čističe.
Údržba vnitřních a venkovních prostor
Pravidelné čištění vnitřních a venkovních prostor je důležité pro udržení kvalitního zázemí pro zaměstnance, i pro příchozí návštěvníky.
Příklady profi vysokotlakách čističů a příslušenství pro průmysl a výrobu
POŘIĎTE SI DO FIRMY VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER
Pořiďte si tento rok vysokotlaký čistič Kärcher Professional s prodlouženou zárukou na 3 roky.
Naši obchodníci a specialisté Vám rádi pomohou s výběrem vhodného stroje a přísušenství přesně podle vašich potřeb a připraví nabídku na míru.kontaktovat prodejce