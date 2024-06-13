Chci vysokotlaký čistič Kärcher s 3letou zárukou
Tento rok se pořízení vysokotlakého čističe Kärcher Professional vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky!
Již od roku 1950 neustále zlepšujeme princip vysokotlakého čištění. Zvyšujeme čisticí výkon a snižujeme spotřebu vody. Prodlužujeme životnost a zkracujeme pracovní čas. Pro všechny profesionály máme spolehlivá řešení, která zahrnují:
✓ Sortiment studenovodních i hodkovodních strojů v různých výkonostních třídách
✓ Širokou nabídku příslušenství pro různé druhy čištění (trysky, nástavce, pěnovače, apod.)
✓ Detrgenty, čisticí prostředky na míru pro různá průmyslová odvětví
✓ Vlastní síť poboček a školených prodejců po celé ČR
✓ Servisní střediska a prodej náhradních dílů
S výběrem Vám rádi poradíme a připravíme nabídku na míru. Kontaktujte nás.
V případě zájmu o stroj, předvedení vysokotlaké myčky nebo pokud hledáte další informace, neváhejte a napište nám.