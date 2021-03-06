Vysokotlaké čističe do automotive a logistiky
Ŕíká, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem - takže na své zákazníky udělejte dojem hned od začátku. Čím lepší lesk, tím lepší prodej. V logistice vládne vysoký provoz, špína a čas vždy hrají proti vám. Aby vaše showroomy, dílny a haly zářily jako vozy která prodáváte - spolehněte se na profesionální vysokotlaké čističe Kärcher.
VYUŽIJTE NYNÍ MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA 3 ROKY!
Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky!
Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky
Nasazení vysokotlakých čističů v automotive a logistice
Mytí a údržba vozidel
Všechny profesionální vysokotlaké čističe jsou vybaveny pistolí EASY!Force. Pistole využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého proudu a snižuje nutnost držet spoušť.
Příprava před servisem, lakováním
Pro odstranění veškětých něčistot, mastnot, lepidel a pryskyřic lze použít horkovodního čističe, případně detergenty a čistící prostředky.
Více mycích míst díky stacionárním čističům
Požadavek na více mycích míst vyřeší stacionární vysokotlaký čistič. Zařízení tak může v jednom okamžiku používat více osob a každé místo je vždy připraveno k provozu.
Mytí motoru
Nasadit lze vysokotlaké čističe a to díky plynulé regulaci tlaku a průtoku vody - práci tak odvedete přesně a šetrně.
Údržba a čištění ploch
V automotive průmyslu lze běžně narazit na plochy zasažené oleji, zbytky pohoných hmot horkovodní vysokotlaké čističe spolu s vhodným příslušenstvím.
Mytí návěsů a plachet
Pro mytí návěsů a plachet Kärcher nabízí řešení v podobě kombinace vysokotlakého čističe s ohřevem a aktivního čisticího prostředku.
Speciální péče pro automotive
Jako doplněk k vysokotlakým čističům nabízí Kärcher širokou paletu čisticích prostředků pro automotive průmysl, automyčky a servisy.
Příklady profi vapek a příslušenství pro automotive a logistiku
POŘIĎTE SI DO FIRMY VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER
Pořiďte si tento rok vysokotlaký čistič Kärcher Professional s prodlouženou zárukou na 3 roky.
Naši obchodníci a specialisté Vám rádi pomohou s výběrem vhodného stroje a přísušenství přesně podle vašich potřeb a připraví nabídku na míru.kontaktovat prodejce