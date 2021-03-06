Vysokotlaké čističe do automotive a logistiky

Ŕíká, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem - takže na své zákazníky udělejte dojem hned od začátku. Čím lepší lesk, tím lepší prodej. V logistice vládne vysoký provoz, špína a čas vždy hrají proti vám. Aby vaše showroomy, dílny a haly zářily jako vozy která prodáváte - spolehněte se na profesionální vysokotlaké čističe Kärcher. 

Záruka 3 roky na vybrané modely HD a HDS

VYUŽIJTE NYNÍ MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA 3 ROKY!

Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky! 

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky

 

Chci stroj výhodně
Baugewerbe Reinigungslösungen

Nasazení vysokotlakých čističů v automotive a logistice

Mytí a údržba vozidel

Mytí a údržba vozidel

Všechny profesionální vysokotlaké čističe jsou vybaveny pistolí EASY!Force. Pistole využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého proudu a snižuje nutnost držet spoušť. 

Čištění před servisem, lakováním

Příprava před servisem, lakováním

Pro odstranění veškětých něčistot, mastnot, lepidel a pryskyřic lze použít horkovodního čističe, případně detergenty a čistící prostředky.

Stacionární mycí místa

Více mycích míst díky stacionárním čističům

Požadavek na více mycích míst vyřeší stacionární vysokotlaký čistič. Zařízení tak může v jednom okamžiku používat více osob a každé místo je vždy připraveno k provozu.

 

Mytí motoru

Mytí motoru

Nasadit lze vysokotlaké čističe a to díky plynulé regulaci tlaku a průtoku vody - práci tak odvedete přesně a šetrně.

Mytí ploch

Údržba a čištění ploch

V automotive průmyslu lze běžně narazit na plochy zasažené oleji, zbytky pohoných hmot horkovodní vysokotlaké čističe spolu s vhodným příslušenstvím.

Mytí návěsů a plachet

Mytí návěsů a plachet

Pro mytí návěsů a plachet Kärcher nabízí řešení v podobě kombinace vysokotlakého čističe s ohřevem a aktivního čisticího prostředku.

Čisticí prostředky pro autoservisy a myčky

Speciální péče pro automotive

Jako doplněk k vysokotlakým čističům nabízí Kärcher širokou paletu čisticích prostředků pro automotive průmysl, automyčky a servisy. 

Příklady profi vapek a příslušenství pro automotive a logistiku

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POŘIĎTE SI DO FIRMY VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER

Pořiďte si tento rok vysokotlaký čistič Kärcher Professional s prodlouženou zárukou na 3 roky.

Naši obchodníci a specialisté Vám rádi pomohou s výběrem vhodného stroje a přísušenství přesně podle vašich potřeb a připraví nabídku na míru.

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