Vysokotlaké čističe pro zemědělství

Všeobecné požadavky na čistotu a dodržování vysokého hygienického standardu v chovu zvířat a ve výrobě potravin učinily z vysokotlakého čističe v zemědělství nepostradatelného pomocníka. Žádný div, že je dnes téměř každý podnik vybaven vysokotlakým čističem.

Záruka 3 roky na vybrané modely HD a HDS

VYUŽIJTE NYNÍ MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA 3 ROKY!

Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky! 

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky

 

Chci stroj výhodně
Reinigungsgeräte für die Landwirrtschaft

Efektivita, hospodárnost, čistota a hygiena.

Vysokotlakých čističů se využívá jak při čištění prostor pro ustájení dobytka a venkovních prostranství okolo hospodářských budov, vnitřních i vnějších prostor včetně jejich zařízení, tak při čištění strojů.

 

Metoda bezdotykového čištění vodním proudem má četné výhody:

  • Čištění je velmi důkladné, jelikož jsou při tomto postupu kombinovány vlastnosti vody a tlaku, dle potřeby také vysokých teplot, čisticích a dezinfekčních prostředků. Lze tak snadno dosáhnout čistoty i u těžko přístupných míst, jako jsou úzké štěrbiny, které představují riziko výskytu škůdců a mikrobů.
  • Jelikož se čistí v odpovídající vzdálenosti, nedochází ke kontaktu čisticího zařízení s čištěným povrchem. Tím je při odborném používání téměř vyloučeno rozšíření choroboplodných zárodků kontaktní cestou.
  • Vysokotlaké čištění je velmi efektivní, jelikož se proud vody přizpůsobí všem tvarům a nerovnostem povrchu.
  • Čištění vysokotlakým proudem je úsporné z hlediska potřebného množství vody a čisticích prostředků. Spotřeba vody je díky zúženému průřezu vysokotlaké trysky až o 85 % nižší nežnapříklad u zahradní hadice.
  • Chemické čisticí prostředky mohou být zcela vynechány nebo přesně dávkovány. Dochází tak ke snížení provozních nákladů a dopadu na životní prostředí.

Nasazení vysokotlakých čističů v zemědělství

Čištění ve vepřírnách a stájích

Vepřírny, prostory pro chov dobytka

Zde se klade obzvláště důraz na čistotu a hygienu! Ideální hrubé čištění vysokým tlakem - např. při úklidu výkalů a zbytků potravy, při odstraňování znečištěné podestýlky. Dezinfekce horkou vodou kójí při odchovu telat.

Horká voda pro redukci virů ptačí chřipky

Chov drůbeže

S nasazením horkovodních čističů efektivně snížíte množství bakterií, virů, roztočů. S efektivní dezinfekcí v drůbežárnách, odchovu kuřat, při konečném čištění v servisní periodě produkce vajec a líhnutí kuřat.

Vysokotlaké čištění v živočišné a rostlinné produkci

Živočišná a rostlinná produkce

Tam, kde se hromadí choroboplodné zárodky, má hygiena tu nejvyšší prioritu. V mlékárnách a dojírnách jsou proto vysokotlaké čističe a patentované pěnové dezinfekce Kärcher tou první volbou.

Čištění a údržba zemědělské techniky

Péče o techniku

Technika v zemědělství čelí velkému množství znečištění od hrubých nečistot po jemný prach. Základem je, zvláště u výkonných strojů, dodržet pravidelnou péči a přispět tak k jejich dlouhodobé bezproblémové funkčnosti.

Čištění ploch a prostor

Venkovní a nákladové plochy

Čističe lze využít na pravidelná údržba vnitřních i venkovních ploch, nákladových ploch, čištění skladovacích zařízení a nádob.

Stacionární zařízení, mycí místa

Stacionární zařízení, mycí místa

Tato zařízení najdou svá uplatnění všude tam, kde je nutné čistit a dezinfikovat na více místech zároveň. Zařízení tak může v jednom okamžiku používat více osob a každé místo je vždy připraveno k provozu.

Mobilní čističe a bateriové produkty

Mobilní čištění

Bateriové modely vysokotlakých čističů jsou skladné jedoduše se ovládají a jako zdroj vody jim postačí například barel. Modely třídy kompakt se často využívají jako náhradní zařízení, nebo je nasazují zemědělci s malou produkcí.

Dezinfekce pomocí horké vody

Dezinfekce velkých ploch

Horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher HDS jsou účině snižují množství choroboplodných zárodku. Lze je použít na obalené viry (způsobující onemocnění Covid-19, chřipku, apod.), současně na viry způsobující ptačí chřipku a africký prasečí mor.

Příklady vysokotlakých čističů a příslušenství pro zemědělce a farmy

Přejít na kompletní nabídku produktů

POŘIĎTE SI DO FIRMY VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER

Pořiďte si tento rok vysokotlaký čistič Kärcher Professional s prodlouženou zárukou na 3 roky.

Naši obchodníci a specialisté Vám rádi pomohou s výběrem vhodného stroje a přísušenství přesně podle vašich potřeb a připraví nabídku na míru.

kontaktovat prodejce