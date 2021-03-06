Vysokotlaké čističe pro zemědělství
Všeobecné požadavky na čistotu a dodržování vysokého hygienického standardu v chovu zvířat a ve výrobě potravin učinily z vysokotlakého čističe v zemědělství nepostradatelného pomocníka. Žádný div, že je dnes téměř každý podnik vybaven vysokotlakým čističem.
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Efektivita, hospodárnost, čistota a hygiena.
Vysokotlakých čističů se využívá jak při čištění prostor pro ustájení dobytka a venkovních prostranství okolo hospodářských budov, vnitřních i vnějších prostor včetně jejich zařízení, tak při čištění strojů.
Metoda bezdotykového čištění vodním proudem má četné výhody:
- Čištění je velmi důkladné, jelikož jsou při tomto postupu kombinovány vlastnosti vody a tlaku, dle potřeby také vysokých teplot, čisticích a dezinfekčních prostředků. Lze tak snadno dosáhnout čistoty i u těžko přístupných míst, jako jsou úzké štěrbiny, které představují riziko výskytu škůdců a mikrobů.
- Jelikož se čistí v odpovídající vzdálenosti, nedochází ke kontaktu čisticího zařízení s čištěným povrchem. Tím je při odborném používání téměř vyloučeno rozšíření choroboplodných zárodků kontaktní cestou.
- Vysokotlaké čištění je velmi efektivní, jelikož se proud vody přizpůsobí všem tvarům a nerovnostem povrchu.
- Čištění vysokotlakým proudem je úsporné z hlediska potřebného množství vody a čisticích prostředků. Spotřeba vody je díky zúženému průřezu vysokotlaké trysky až o 85 % nižší nežnapříklad u zahradní hadice.
- Chemické čisticí prostředky mohou být zcela vynechány nebo přesně dávkovány. Dochází tak ke snížení provozních nákladů a dopadu na životní prostředí.
Nasazení vysokotlakých čističů v zemědělství
Vepřírny, prostory pro chov dobytka
Zde se klade obzvláště důraz na čistotu a hygienu! Ideální hrubé čištění vysokým tlakem - např. při úklidu výkalů a zbytků potravy, při odstraňování znečištěné podestýlky. Dezinfekce horkou vodou kójí při odchovu telat.
Chov drůbeže
S nasazením horkovodních čističů efektivně snížíte množství bakterií, virů, roztočů. S efektivní dezinfekcí v drůbežárnách, odchovu kuřat, při konečném čištění v servisní periodě produkce vajec a líhnutí kuřat.
Živočišná a rostlinná produkce
Tam, kde se hromadí choroboplodné zárodky, má hygiena tu nejvyšší prioritu. V mlékárnách a dojírnách jsou proto vysokotlaké čističe a patentované pěnové dezinfekce Kärcher tou první volbou.
Péče o techniku
Technika v zemědělství čelí velkému množství znečištění od hrubých nečistot po jemný prach. Základem je, zvláště u výkonných strojů, dodržet pravidelnou péči a přispět tak k jejich dlouhodobé bezproblémové funkčnosti.
Venkovní a nákladové plochy
Čističe lze využít na pravidelná údržba vnitřních i venkovních ploch, nákladových ploch, čištění skladovacích zařízení a nádob.
Stacionární zařízení, mycí místa
Tato zařízení najdou svá uplatnění všude tam, kde je nutné čistit a dezinfikovat na více místech zároveň. Zařízení tak může v jednom okamžiku používat více osob a každé místo je vždy připraveno k provozu.
Mobilní čištění
Bateriové modely vysokotlakých čističů jsou skladné jedoduše se ovládají a jako zdroj vody jim postačí například barel. Modely třídy kompakt se často využívají jako náhradní zařízení, nebo je nasazují zemědělci s malou produkcí.
Dezinfekce velkých ploch
Horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher HDS jsou účině snižují množství choroboplodných zárodku. Lze je použít na obalené viry (způsobující onemocnění Covid-19, chřipku, apod.), současně na viry způsobující ptačí chřipku a africký prasečí mor.
Příklady vysokotlakých čističů a příslušenství pro zemědělce a farmy
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