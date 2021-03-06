Vysokotlaké čističe pro stavební průmysl a řemeslníky
Spolehlivé a účinné vysokotlaké čističe jsou ve stavebnictví při odstraňování nejrůznějších nečistot nenahraditelné. Mytí strojů, fasád nebo podlah je na denním pořádku. Zde se profesionální vysokotlaké čističe potýkají především s množstvým odolných a tuhých usazenin. Zde je za potřebí silný výkon pro nejtvrdší nasazení, snadná a pohodlná obsluha - pro tyto účely jsou přístroje Kärcher konstruovány.
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Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky!
Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky
Nasazení vysokotlakých čističů ve stavebním průmyslu
Čištění stavební mechanizace a techniky
Technika ve stavebnictví čelí velkému množství znečištění od hrubých nečistot po jemný prach. Základem je pravidelné a včasné čištění, zvláště po práci se stavebním materiálem, kde hrozí zatuhnutí ulpělých nečistot.
Údržba demoliční a hydraulické techniky
Demoliční technika - především ta hydraulická vyžaduje pravidelné čištění a údržbu.
Sanace betonu
Hospodárná a jednoduchá metoda pro přípravu podkladu. Zdrsnění nového betonu, odstranění starých vrstev nebo odstranění tlusté asfaltové vrstvy - pomocí čističů bez ohřevu pracujících s nejvyšším tlakem až 2.500 bar.
Čištění fasád
Znečištění lze účinně a rychle odstranit, aniž by se porušila stavební substance. Plynulé nastavení tlaku a množství vody umožní přizpůsobit se každému podkladu.
Speciální čištění s pomocí vysokého tlaku
Díky profesionálním ultra-vysokotlakým čističům třídy UHP lze odstranit extrémně odolné nečistoty. Na speciální úkoly je tu systém WOMA.
Dokončovací práce, příprava pro předání
Finální úpravy, čištění povrchů před předáním díla - i zde lze efektivně využít vysokotlakých čisitčů a jejich příslušenství.
Restaurátorské práce
Zde nabízí vysokotlaké čističe své uplatnění. Čištění povrchů především v rámci přípravy na odbornou opravu.
Péče o lešení a konstrukční prvky
Čištění a příprava lešení pro další použití v rámci fasádních aplikací zvyšuje nejen bezpečnost pracovníků, ale především usnadňuje další montáž.
Příklady profi vysokotlakých čističů a příslušenství pro stavbu
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Pořiďte si tento rok vysokotlaký čistič Kärcher Professional s prodlouženou zárukou na 3 roky.
Naši obchodníci a specialisté Vám rádi pomohou s výběrem vhodného stroje a přísušenství přesně podle vašich potřeb a připraví nabídku na míru.kontaktovat prodejce