Vysokotlaké čističe pro stavební průmysl a řemeslníky

Spolehlivé a účinné vysokotlaké čističe jsou ve stavebnictví při odstraňování nejrůznějších nečistot nenahraditelné. Mytí strojů, fasád nebo podlah je na denním pořádku. Zde se profesionální vysokotlaké čističe potýkají především s množstvým odolných a tuhých usazenin. Zde je za potřebí silný výkon pro nejtvrdší nasazení, snadná a pohodlná obsluha - pro tyto účely jsou přístroje Kärcher konstruovány.

Záruka 3 roky na vybrané modely HD a HDS

VYUŽIJTE NYNÍ MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA 3 ROKY!

Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky! 

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky

 

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Baugewerbe Reinigungslösungen

Nasazení vysokotlakých čističů ve stavebním průmyslu

Čištění stavební techniky vysokotlakým čističem

Čištění stavební mechanizace a techniky

Technika ve stavebnictví čelí velkému množství znečištění od hrubých nečistot po jemný prach. Základem je pravidelné a včasné čištění, zvláště po práci se stavebním materiálem, kde hrozí zatuhnutí ulpělých nečistot.

Údržba demoliční a hydraulické techniky

Údržba demoliční a hydraulické techniky

Demoliční technika - především ta hydraulická vyžaduje pravidelné čištění a údržbu. 

Sanace betonu vysokotlakým čističem

Sanace betonu

Hospodárná a jednoduchá metoda pro přípravu podkladu. Zdrsnění nového betonu, odstranění starých vrstev nebo odstranění tlusté asfaltové vrstvy - pomocí čističů bez ohřevu pracujících s nejvyšším tlakem až 2.500 bar.

Čištění a renovace fasád

Čištění fasád

Znečištění lze účinně a rychle odstranit, aniž by se porušila stavební substance. Plynulé nastavení tlaku a množství vody umožní přizpůsobit se každému podkladu.

Odstranění extrémně odolných nečistot čističi UHP

Speciální čištění s pomocí vysokého tlaku

Díky profesionálním ultra-vysokotlakým čističům třídy UHP lze odstranit extrémně odolné nečistoty. Na speciální úkoly je tu systém WOMA.

 

Finální čištění před předáním

Dokončovací práce, příprava pro předání

Finální úpravy, čištění povrchů před předáním díla - i zde lze efektivně využít vysokotlakých čisitčů a jejich příslušenství.

Čištění jako příprava pro restaurování

Restaurátorské práce

Zde nabízí vysokotlaké čističe své uplatnění. Čištění povrchů především v rámci přípravy na odbornou opravu.

Čištění lešení a konstrukčních prvků

Péče o lešení a konstrukční prvky

Čištění a příprava lešení pro další použití v rámci fasádních aplikací zvyšuje nejen bezpečnost pracovníků, ale především usnadňuje další montáž.

Příklady profi vysokotlakých čističů a příslušenství pro stavbu

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POŘIĎTE SI DO FIRMY VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER

Pořiďte si tento rok vysokotlaký čistič Kärcher Professional s prodlouženou zárukou na 3 roky.

Naši obchodníci a specialisté Vám rádi pomohou s výběrem vhodného stroje a přísušenství přesně podle vašich potřeb a připraví nabídku na míru.

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