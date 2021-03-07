Vysokotlaké čističe pro potravinářský průmysl
Přísné požadavky na čistotu a dodržování vysokého hygienického standardu v potravinářském průmyslu a výrobě potravin učinily z vysokotlakého čističe v tomto odvětví nepostradatelného pomocníka. Žádný div, že je dnes téměř každý podnik vybaven vysokotlakým čističem ať už teplovodním nebo studenovodním.
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Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky!
Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky
Bezdotykové čištění vodním paprskem má četné výhody:
- Čištění je velmi důkladné, jelikož jsou při tomto postupu kombinovány vlastnosti vody a tlaku, dle potřeby také vysokých teplot, čisticích a dezinfekčních prostředků. Lze tak snadno dosáhnout čistoty i u těžko přístupných míst, jako jsou úzké štěrbiny, které představují riziko výskytu mikrobů.
- Jelikož se čistí v odpovídající vzdálenosti, nedochází ke kontaktu čisticího zařízení s čištěným povrchem. Tím je při odborném používání téměř vyloučeno rozšíření choroboplodných zárodků kontaktní cestou.
- Vysokotlaké čištění je velmi efektivní, jelikož se proud vody přizpůsobí všem tvarům a nerovnostem povrchu.
- Čištění vysokotlakým proudem je úsporné z hlediska potřebného množství vody a čisticích prostředků. Spotřeba vody je díky zúženému průřezu vysokotlaké trysky až o 85 % nižší nežnapříklad u zahradní hadice.
- Chemické čisticí prostředky mohou být zcela vynechány nebo přesně dávkovány. Dochází tak ke snížení provozních nákladů a dopadu na životní prostředí.
Dezinfekce pomocí horkovodních vysokotlakých čističů HDS*
Horkovodní vysokolaké čističe HDS lze využít na dezinfekci povrchů s pomocí horké vody (nebo páry). Účinek redukce počtu zárodků byl prokázán u virů, způsobující onemocnění Covid-19, chřipku, příušnice, zarděnky, spalničky, Ebolu, Hantu, a také proti: africkému prasečímu moru, ptačí chřipce.
* neplatí pro třídy HDS Upright a HDS-E.
Nasazení vysokotlakých čističů v potravinářském průmyslu
Čištění a údržba podlah
Díky příslušenství jakým je například čistič podlah FRV lze efektivně odstranit i ty nejodolnější nečistoty.
Čištění povrchů a pracovních ploch
Na kažodenní čištění povrchů a pracovních ploch je možné využít vysokotlaké čističe s ohřevem (efektivně odstraňují zaschlé zbytky, tuky, apod..).
Péče o stroje a zařízení
Hygienicky čisté musí být i výrobní stroje a zařízení. Kärcher pro tento účel nabízí patentované pěnové čističe a dezinfekce.
Speciální aplikace
Pro speciální aplikace a těžko dostupná místa nabízí Kärcher širokou nabídku příslušenství pro vysokotlaké čističe.
Stacionární zařízení, mycí místa
Tato zařízení najdou svá uplatnění všude tam, kde je nutné čistit a dezinfikovat na více místech zároveň. Zařízení tak může v jednom okamžiku používat více osob a každé místo je vždy připraveno k provozu.
Dezinfekce velkých ploch
Horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher HDS jsou účině snižují množství choroboplodných zárodku. Lze je použít na obalené viry (způsobující onemocnění Covid-19, chřipku, apod.), současně na viry způsobující ptačí chřipku a africký prasečí mor.
Příklady profi vysokotlakých čističů a příslušenství pro potravinářství
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