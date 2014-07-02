STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
Stacionární vysokotlaký čistič - jedna základna, mnoho míst použití. Stacionární vapky Kärcher jsou vhodné všude tam, kde se musí prostorově úsporně čistit a dezinfikovat na více místech zároveň.
Vysokotlaké čističe s ohřevem
Stacionární vysokotlaké čističe s olejovým nebo plynovým hořákem nabízejí vysoký čisticí výkon a maximální účinnost.
Vysokotlaké čističe bez ohřevu
Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu jsou díky vstupní teplotě vody až 85 °C a volitelnému provozu s více tryskami velmi flexibilní pro každé použití.
Generátor horké vody
Pokud nemáte přístup k teplé vodě a ani nelze nainstalovat olejové nebo plynové ohřívače kvůli spalinám, přichází na řadu elektrické ohřívače vody.
Potřebujete vybrat stacionární vysokotlaký čistič?
Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou. Napiště nám.
