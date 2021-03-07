Vysokotlaké čističe pro obce a komunální služby

V obcích a městech každodenní požadavky na čištění a údržbu veřejných prostor učinily z vysokotlakého čističe nepostradatelného pomocníka. Lze je využít na čištění povrchů, techniky, horkovodní vysokotlaké čističe zatočí s plevelem a lze díky nim i účinně dezinfikovat velká prostranství. Žádný div, že je dnes téměř každý úřad vybaven vysokotlakým čističem.

Záruka 3 roky na vybrané modely HD a HDS

VYUŽIJTE NYNÍ MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA 3 ROKY!

Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky! 

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky

 

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Reinigungsgeräte für die Landwirrtschaft

Efektivita, hospodárnost, čistota a hygiena.

Vysokotlakých čističů se využívá jak při čištění prostor vnitřních i vnějších, tak při čištění strojů a komunální techniky.

  • Čištění je velmi důkladné, jelikož jsou při tomto postupu kombinovány vlastnosti vody a tlaku, dle potřeby také vysokých teplot, čisticích a dezinfekčních prostředků.
  • Vysokotlaké čištění je velmi efektivní, jelikož se proud vody přizpůsobí všem tvarům a nerovnostem povrchu.
  • Čištění vysokotlakým proudem je úsporné z hlediska potřebného množství vody a čisticích prostředků. Spotřeba vody je díky zúženému průřezu vysokotlaké trysky až o 85 % nižší nežnapříklad u zahradní hadice.

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Dezinfekce pomocí horkovodních vysokotlakých čističů HDS*

Horkovodní vysokolaké čističe HDS lze využít na dezinfekci povrchů s pomocí horké vody (nebo páry). Účinek redukce počtu zárodků byl prokázán u virů, způsobující onemocnění Covid-19, chřipku, příušnice, zarděnky, spalničky, Ebolu, Hantu,  a také proti: africkému prasečímu moru, ptačí chřipce.

* neplatí pro třídy HDS Upright a HDS-E.

 

Odstraněné plevele horkou vodou

S využitím horké vody lze i effektivně bojovat proti plevelům. Vice se dočtete v článku: Odstranění plavelů horkou vodou 

Nasazení vysokotlakých čističů v komunálních službách

Údržba venkovních prostranství

Údržba venkovních prostranství

Údržba venkovních prostranství, odstranění nečistot, čištění stěn od letáků a grafity.

Odstranění nečistot a mechů

Údržba sportovišť

S nasazením horkovodních čističů efektivně odstraníte nečistoty a mechy z umělých povrchů.

Dezinfekce volnočasových ploch

Dezinfekce volnočasových ploch

Tam, kde je velká fluktuace lidí má hygiena tu nejvyšší prioritu. Čisté vybavení zároveň snižuje riziko úrazu.

Čištění a údržba komunální techniky

Péče o techniku

Základem péče o techniku je pravidelné intervly zvláště v sezóně a přispět tak k jejich dlouhodobé bezproblémové funkčnosti.

Odstranění plevele horkou vodou

Odstranění plevele horkou vodou

Pampelišky, bodláčí a další mohou být odstraněny bez použití herbicidů pomocí horké vody - bez poškození životního prostředí nebo povrchů.

Péče o fasády a díla

Péče o fasády a díla

Znečištění lze účinně a rychle odstranit, aniž by se porušila fasáda nebo povrch. Plynulé nastavení tlaku a množství vody umožní přizpůsobit se každému podkladu.

Příklady profi vysokotlakých čističů a příslušenství pro komunální služby

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