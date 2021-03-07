Vysokotlaké čističe pro obce a komunální služby
V obcích a městech každodenní požadavky na čištění a údržbu veřejných prostor učinily z vysokotlakého čističe nepostradatelného pomocníka. Lze je využít na čištění povrchů, techniky, horkovodní vysokotlaké čističe zatočí s plevelem a lze díky nim i účinně dezinfikovat velká prostranství. Žádný div, že je dnes téměř každý úřad vybaven vysokotlakým čističem.
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Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky!
Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky
Efektivita, hospodárnost, čistota a hygiena.
Vysokotlakých čističů se využívá jak při čištění prostor vnitřních i vnějších, tak při čištění strojů a komunální techniky.
- Čištění je velmi důkladné, jelikož jsou při tomto postupu kombinovány vlastnosti vody a tlaku, dle potřeby také vysokých teplot, čisticích a dezinfekčních prostředků.
- Vysokotlaké čištění je velmi efektivní, jelikož se proud vody přizpůsobí všem tvarům a nerovnostem povrchu.
- Čištění vysokotlakým proudem je úsporné z hlediska potřebného množství vody a čisticích prostředků. Spotřeba vody je díky zúženému průřezu vysokotlaké trysky až o 85 % nižší nežnapříklad u zahradní hadice.
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Dezinfekce pomocí horkovodních vysokotlakých čističů HDS*
Horkovodní vysokolaké čističe HDS lze využít na dezinfekci povrchů s pomocí horké vody (nebo páry). Účinek redukce počtu zárodků byl prokázán u virů, způsobující onemocnění Covid-19, chřipku, příušnice, zarděnky, spalničky, Ebolu, Hantu, a také proti: africkému prasečímu moru, ptačí chřipce.
* neplatí pro třídy HDS Upright a HDS-E.
Odstraněné plevele horkou vodou
S využitím horké vody lze i effektivně bojovat proti plevelům. Vice se dočtete v článku: Odstranění plavelů horkou vodou
Nasazení vysokotlakých čističů v komunálních službách
Údržba venkovních prostranství
Údržba venkovních prostranství, odstranění nečistot, čištění stěn od letáků a grafity.
Údržba sportovišť
S nasazením horkovodních čističů efektivně odstraníte nečistoty a mechy z umělých povrchů.
Dezinfekce volnočasových ploch
Tam, kde je velká fluktuace lidí má hygiena tu nejvyšší prioritu. Čisté vybavení zároveň snižuje riziko úrazu.
Péče o techniku
Základem péče o techniku je pravidelné intervly zvláště v sezóně a přispět tak k jejich dlouhodobé bezproblémové funkčnosti.
Odstranění plevele horkou vodou
Pampelišky, bodláčí a další mohou být odstraněny bez použití herbicidů pomocí horké vody - bez poškození životního prostředí nebo povrchů.
Péče o fasády a díla
Znečištění lze účinně a rychle odstranit, aniž by se porušila fasáda nebo povrch. Plynulé nastavení tlaku a množství vody umožní přizpůsobit se každému podkladu.
Příklady profi vysokotlakých čističů a příslušenství pro komunální služby
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