Generátory horké vody

Je to nezvratná skutečnost: Horká voda má vyšší čisticí účinek než studená. Každému, kdo tuto doplňkovou výhodu v běžném pracovním dni tu a tam potřebuje, doporučujeme pořízení našeho generátoru horké vody, takříkajíc jako ekonomického vybavení stávajícího studenovodního vysokotlakého čističe. Generátor se jednoduše a nekomplikovaně napojí na výstup vysokotlakého čističe a dodává až 80 °C teplou vodu. Vysoce efektivní a téměř bez emisí. Pro ještě lepší výsledky čištění v případě zvlášť úporných nečistot.

