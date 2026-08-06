Zametání
Zametání může být opravdu tak jednoduché. Zametání je výrazně jednodušší díky našim kvalitním výrobkům vyrobeným z vysoce kvalitních a odolných materiálů. Takto zametají skuteční profesionálové v oblasti úklidu.
Smetáky & košťata
Nepostradatelný pomocník v každodenním životě: klasický způsob sběru hrubých nečistot ve všech prostředích.
Smetáky & rukojeti
Ergonomické a efektivní odstraňování hrubých nečistot a prachu přímo do nádoby.
Sběrače
Likvidace odpadu ve venkovním i vnitřním prostoru: snadné zvedání předmětů bez ohýbání a natahování.