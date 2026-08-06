Čištění oken

Špičková kvalita pro profesionály. Čištění skla beze šmouh vyžaduje ergonomický design, bezpečné spojovací díly a univerzální komponenty. Pro bezpečnou a hospodárnou práci.

Kärcher Scrapers and blades

Scrapers and blades

Čisté a bezpečné: Ergonomické škrabky na okna a čepele v různých provedeních umožňují jednoduché a bezpečné odstranění zbytků lepidla.

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Kärcher Tkaniny

Tkaniny

Vysoce kvalitní mycí tkaniny z různých textilií - ideální pro rychlé čištění skla a všech typů hladkých povrchů.

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Kärcher T-držáky

T-držáky

Naše kvalitní, ergonomicky tvarované T držáky jsou ideálním základem pro používání s našimi návleky.

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Kärcher Rukojeti pro okenní stěrku

Rukojeti pro okenní stěrku

Vše je pod kontrolou: Díky našim vysoce kvalitním a ergonomickým držákům stěrek je používání vždy bezpečné a v ruce stabilní.

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Kärcher Stěrky a náhradní stírací gumy

Stěrky a náhradní stírací gumy

Pro čištění beze šmouh: profesionální stěrky z nerezové oceli s V profilem a speciálně tvarované vulkanizované stírací gumy: extrémně pružné a s dlouhou životností.

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Kärcher Kbelík

Kbelík

Okenní kbelíky speciálně navržené pro použití s ostřikovači a stěrači oken.

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Kärcher Set na čištění oken

Set na čištění oken

Perfektně se hodí: speciálně sestavené sady obsahují mnoho užitečných produktů pro profesionální čištění skel, oken i solárních panelů a zimních zahrad.

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Kärcher Teleskopické rukojeti a příslušenství

Teleskopické rukojeti a příslušenství

Bezpečná práce ze země: naše extrémně stabilní teleskopické tyče se spolehlivou upevňovací technologií a speciálním kuželem. Bezpečné upevnění nářadí bez překroucení.

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Kärcher