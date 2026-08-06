Čištění oken
Špičková kvalita pro profesionály. Čištění skla beze šmouh vyžaduje ergonomický design, bezpečné spojovací díly a univerzální komponenty. Pro bezpečnou a hospodárnou práci.
Scrapers and blades
Čisté a bezpečné: Ergonomické škrabky na okna a čepele v různých provedeních umožňují jednoduché a bezpečné odstranění zbytků lepidla.
Tkaniny
Vysoce kvalitní mycí tkaniny z různých textilií - ideální pro rychlé čištění skla a všech typů hladkých povrchů.
T-držáky
Naše kvalitní, ergonomicky tvarované T držáky jsou ideálním základem pro používání s našimi návleky.
Rukojeti pro okenní stěrku
Vše je pod kontrolou: Díky našim vysoce kvalitním a ergonomickým držákům stěrek je používání vždy bezpečné a v ruce stabilní.
Stěrky a náhradní stírací gumy
Pro čištění beze šmouh: profesionální stěrky z nerezové oceli s V profilem a speciálně tvarované vulkanizované stírací gumy: extrémně pružné a s dlouhou životností.
Kbelík
Okenní kbelíky speciálně navržené pro použití s ostřikovači a stěrači oken.
Set na čištění oken
Perfektně se hodí: speciálně sestavené sady obsahují mnoho užitečných produktů pro profesionální čištění skel, oken i solárních panelů a zimních zahrad.
Teleskopické rukojeti a příslušenství
Bezpečná práce ze země: naše extrémně stabilní teleskopické tyče se spolehlivou upevňovací technologií a speciálním kuželem. Bezpečné upevnění nářadí bez překroucení.