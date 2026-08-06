Úklidové vozíky, přepravní vozíky a kbelíky
Různé základní vybavení, modulární a ergonomická konstrukce, jakož i robustní odolnost našich úklidových vozíků umožňují efektivní a hospodárné údržbové čištění.
FlexoMate
Ergonomický čisticí vozík FlexoMate zajiťuje rychlé a efektivní čištění. Díky modulární konstrukci uspokojí rozmanité požadavky zákazníků a snižuje fyzickou námahu.
Classic
Naše robustní čisticí vozíky jsou kompaktní, flexibilní a lze je rožšiřovat o další moduly. Poskytují řešení na míru pro každý požadavek čištění.
Hotel
Hotelové čisticí vozíky od Kärcher splňují specifické požadavky hotelového sektoru díky dokonalé kombinaci estetiky a funkčnosti. Nabízí dostatek prostoru pro ručníky, toaletní role, odpadkové koše atd. Díky manévrovacím kolečkům je vozík mobilní a umožňuje snadný přesun z místnosti do místnosti.
Úklidový vozík s jedním nebo dvěma kbelíky
Náš rozsáhlý sortiment vozíků s jedním či dvěma kbelíky nabízí ideální řešení pro každou aplikaci. Jednoduché a praktické ovládání zaručuje čisticí výkon na nejvyšší úrovni.