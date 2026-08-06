Úklidové vozíky FlexoMate
Není čas na kompromisy. Rozšiřte svůj team o novou generaci úklidových vozíků FlexoMate. Jsou modulární, ergonomicky dokonalé, a maximálně flexibilní.
TIP: Nově i s možností dlouhodobého pronájmu.
Swift
SWIFT je základní verze systému FlexoMate. Tento čisticí vozík je ideální pro čištění budov s až 35 kancelářemi - je obzvláště silný v malým prostorách.
Expert
Dostatek místa na nejdůležitější čisticí prostředky a ještě něco navíc. Pro objekty s přibližně 10 sanitárními zařízeními a 10-15 kancelářemi zvolte FlexoMate Expert.
ExpertPro
Ideální pro objekty s 15-20 sociálními zařízeními, 2-3 kuchyňkami a přibližně 15-20 kancelářemi: FlexoMate ExpertPro můžete vybavit vším, co potřebujete pro náročné práce.
ROZŠIŘTE SVŮJ TEAM!
ROZŠIŘTE SVŮJ TEAM!
FLEXOMATE JE TADY
Není čas na kompromisy. FlexoMate vám pomůže dokončit všechny vaše úklidové úkoly rychleji. Snižte fyzickou zátěž svých zaměstnanců a splňte všechny potřeby svých zákazníků, bez ohledu na jejich rozmanitost, s jediným úklidovým vozíkem.
Rychleji a efektivněji – protože každý pohyb se počítá. Vydejte se na cestu do budoucnosti ručního úklidu hned teď.
Vylepšete svůj tým! S novým FlexoMate od Kärcheru.
VYROBENO VŠEM NA MÍRU.
Často není výzvou samotná práce, ale vybavení. Abychom vám zajistili, že vám vaše úklidové vybavení nebude překážet, vyvinuli jsme tři modely, které vám pomohou zvládnout nejrůznější úklidové úkoly. Který model vám nejlépe vyhovuje?
FlexoMate Swift
Swift je základní verze FlexoMate. Tento úklidový vozík je ideální pro budovy s přibližně 35 kancelářemi – a je obzvláště vhodný do malých prostor.
FlexoMate Expert
Dostatek místa pro nejdůležitější čisticí prostředky a ještě něco navíc: zvolte FlexoMate Expert pro nemovitosti s cca 10 sociálními zařízeními a 10–15 kancelářemi.
FlexoMate ExpertPro
Ideální pro nemovitosti s 15–20 sociálními zařízeními, 2–3 kuchyňkami a přibližně 15–20 kancelářemi: FlexoMate ExpertPro můžete vybavit vším, co potřebujete pro náročné práce.
VÝHODY S FLEXOMATE
PRODUKTIVITA
Intuitivní design a snadný přístup k nástrojům zvyšují efektivitu úklidového procesu a umožňují vašim uklízečům pracovat rychleji.
FLEXIBILITA
FlexoMate – možnosti jsou nekonečné: jednoduše přizpůsobte úklidový vozík svým požadavkům, kdykoli ho potřebujete. Ať už se jedná o rozšíření o další boxy nebo úklidové vybavení.
ERGONOMIE
Menší námaha při práci: díky nastavitelným rukojetím a naklápěcím boxům snižuje FlexoMate námahu v oblasti paží a ramen a usnadňuje vám práci.
Poznejte FlexoMate
Co dělá FlexoMate tak jedinečným? Objevte vlastnosti tohoto úklidového vozíku.
Modulární systém
FlexoMate se přizpůsobí vašim potřebám. Můžete připevňovat a odebírat vybavení podle vašich individuálních potřeb – například úložné boxy, skládací držák na odpadkové koše, mop, lis na mopy, úklidové kontainery a dokonce i další vozíky, které lze díky modulárnímu systému snadno „zakotvit“.
Integrace stroje
FlexoMate nabízí speciální upevňovací sady, jako je držák vybavení, který umožňuje integraci pěti různých úklidových strojů, od kompaktních bateriových mycích strojů s odsáváním, přes vysavače na okna a povrchy až po suché vysavače.
Patentované výklopné boxy
Menší zátěž zad, lepší přístup k čisticím prostředkům: díky boxům, které se naklánějí dopředu, se můžete vyhnout pohybům, které zatěžují tělo. Jednoduše se vyklopte ven, abyste si vzali čisticí prostředky nebo mop, a poté se znovu zaklopte. Rychlé a bez námahy z manipulace.
Skvělá ergonomie
FlexoMate se přizpůsobí vašemu tělu. Prvky, které s sebou nesou zdravotní rizika, mají proto patentovaný ergonomický design oceněný cenou Red Dot. Například ErgoGrip, který lze přizpůsobit různým výškám těla. Nezapomeňme na naklápěcí boxy, které díky svému úhlu náklonu odlehčují vašemu tělu další zátěž během úklidu.
Udržitelnost
FlexoMate splňuje nejvyšší standardy, které byly oceněny cenou Green Dot Award. Je téměř kompletně recyklovatelný a lze jej kombinovat s příslušenstvím, které je také částečně vyrobeno ze 100% recyklovaného materiálu.
Do každého odvětví
Každý provoz a každé odvětví je jiné. Ať už pracujete ve kterémkoliv z nich, pomůžeme vám najít ten správný úklidový vozík.