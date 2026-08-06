Úklidové vozíky FlexoMate

Není čas na kompromisy. Rozšiřte svůj team o novou generaci úklidových vozíků FlexoMate. Jsou modulární, ergonomicky dokonalé, a maximálně flexibilní.

TIP: Nově i s možností dlouhodobého pronájmu.

Kärcher Swift

Swift

SWIFT je základní verze systému FlexoMate. Tento čisticí vozík je ideální pro čištění budov s až 35 kancelářemi - je obzvláště silný v malým prostorách.

NA NABÍDKU
Kärcher Expert

Expert

Dostatek místa na nejdůležitější čisticí prostředky a ještě něco navíc. Pro objekty s přibližně 10 sanitárními zařízeními a 10-15 kancelářemi zvolte FlexoMate Expert.

NA NABÍDKU
Kärcher ExpertPro

ExpertPro

Ideální pro objekty s 15-20 sociálními zařízeními, 2-3 kuchyňkami a přibližně 15-20 kancelářemi: FlexoMate ExpertPro můžete vybavit vším, co potřebujete pro náročné práce.

NA NABÍDKU
FlexoMate úklidový vozík nové generace

ROZŠIŘTE SVŮJ TEAM!

ROZŠIŘTE SVŮJ TEAM!

    FLEXOMATE JE TADY

    Není čas na kompromisy. FlexoMate vám pomůže dokončit všechny vaše úklidové úkoly rychleji. Snižte fyzickou zátěž svých zaměstnanců a splňte všechny potřeby svých zákazníků, bez ohledu na jejich rozmanitost, s jediným úklidovým vozíkem.

    Rychleji a efektivněji – protože každý pohyb se počítá. Vydejte se na cestu do budoucnosti ručního úklidu hned teď.

    Vylepšete svůj tým! S novým FlexoMate od Kärcheru.

    Nový koncept úklidových vozíků od Karcheru v řadě Flexomate

    VYROBENO VŠEM NA MÍRU.

    Často není výzvou samotná práce, ale vybavení. Abychom vám zajistili, že vám vaše úklidové vybavení nebude překážet, vyvinuli jsme tři modely, které vám pomohou zvládnout nejrůznější úklidové úkoly. Který model vám nejlépe vyhovuje?

    Kärcher FlexoMate Swift pro menší prostory

    FlexoMate Swift

    Swift je základní verze FlexoMate. Tento úklidový vozík je ideální pro budovy s přibližně 35 kancelářemi – a je obzvláště vhodný do malých prostor.

    NA FLEXOMATE SWIFT

    Kärcher FlexoMate Expert pro více sociálních zařízení

    FlexoMate Expert

    Dostatek místa pro nejdůležitější čisticí prostředky a ještě něco navíc: zvolte FlexoMate Expert pro nemovitosti s cca 10 sociálními zařízeními a 10–15 kancelářemi.

    NA FLEXOMATE EXPERT

    Kärcher FlexoMate ExpertPro pro velké firmy

    FlexoMate ExpertPro

    Ideální pro nemovitosti s 15–20 sociálními zařízeními, 2–3 kuchyňkami a přibližně 15–20 kancelářemi: FlexoMate ExpertPro můžete vybavit vším, co potřebujete pro náročné práce.

    NA FLEXOMATE EXPERT PRO

    VÝHODY S FLEXOMATE

    PRODUKTIVITA

    Intuitivní design a snadný přístup k nástrojům zvyšují efektivitu úklidového procesu a umožňují vašim uklízečům pracovat rychleji.

    FLEXIBILITA

    FlexoMate – možnosti jsou nekonečné: jednoduše přizpůsobte úklidový vozík svým požadavkům, kdykoli ho potřebujete. Ať už se jedná o rozšíření o další boxy nebo úklidové vybavení.

    ERGONOMIE

    Menší námaha při práci: díky nastavitelným rukojetím a naklápěcím boxům snižuje FlexoMate námahu v oblasti paží a ramen a usnadňuje vám práci.

    Poznejte FlexoMate

    Co dělá FlexoMate tak jedinečným? Objevte vlastnosti tohoto úklidového vozíku.

    Modulární systém

    FlexoMate se přizpůsobí vašim potřebám. Můžete připevňovat a odebírat vybavení podle vašich individuálních potřeb – například úložné boxy, skládací držák na odpadkové koše, mop, lis na mopy, úklidové kontainery a dokonce i další vozíky, které lze díky modulárnímu systému snadno „zakotvit“.

    Přizpůsobte si úklidový vozík podle potřeb

    Integrace stroje

    FlexoMate nabízí speciální upevňovací sady, jako je držák vybavení, který umožňuje integraci pěti různých úklidových strojů, od kompaktních bateriových mycích strojů s odsáváním, přes vysavače na okna a povrchy až po suché vysavače.

    Úklidový vozík lze osadit stroji jako vysavač, apod..

    Patentované výklopné boxy

    Menší zátěž zad, lepší přístup k čisticím prostředkům: díky boxům, které se naklánějí dopředu, se můžete vyhnout pohybům, které zatěžují tělo. Jednoduše se vyklopte ven, abyste si vzali čisticí prostředky nebo mop, a poté se znovu zaklopte. Rychlé a bez námahy z manipulace.

    Výklopné boxy úklidového vozíku šetří sílu a čas obsluze

    Skvělá ergonomie

    FlexoMate se přizpůsobí vašemu tělu. Prvky, které s sebou nesou zdravotní rizika, mají proto patentovaný ergonomický design oceněný cenou Red Dot. Například ErgoGrip, který lze přizpůsobit různým výškám těla. Nezapomeňme na naklápěcí boxy, které díky svému úhlu náklonu odlehčují vašemu tělu další zátěž během úklidu.

    Design vozíku FlexoMate byl oceněn značkou RedDot

    Udržitelnost

    FlexoMate splňuje nejvyšší standardy, které byly oceněny cenou Green Dot Award. Je téměř kompletně recyklovatelný a lze jej kombinovat s příslušenstvím, které je také částečně vyrobeno ze 100% recyklovaného materiálu.

    FlexoMate je vyrobený z recyklovaného materiálu.

    Do každého odvětví

    Každý provoz a každé odvětví je jiné. Ať už pracujete ve kterémkoliv z nich, pomůžeme vám najít ten správný úklidový vozík.

    POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V OBLASTI BUDOV

    VEŘEJNÉ A OBECNÍ SLUŽBY

    HOTEL A POHOSTINSTVÍ

    RETAIL

    ZDRAVOTNICTVÍ

    PRŮMYSL

    ČISTICÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

    PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

     

    ČISTICÍ A OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY

     

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