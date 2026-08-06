Mokré čištění povrchů

Ergonomicky navržené produkty pro manuální mokré čištění povrchů. Vyznačují se špičkovou kvalitou pro vynikající sběr nečistot. Zaručují spolehlivou čistotu.

Kärcher Čištění povrchů

Čištění povrchů

Cokoli, jen ne povrchní: Naše dokonale vyladěné textilie si poradí s každou výzvou při čištění povrchů a zajistí spolehlivé čištění znečištěných ploch.

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Kärcher Čištění skel

Čištění skel

Křišťálově čistý: náš komplexní sortiment pro vlhké a mokré čištění skleněných povrchů poskytuje vždy optimální řešení pro všechny oblasti použití na skle.

NA NABÍDKU
Kärcher