Mokré čištění povrchů
Ergonomicky navržené produkty pro manuální mokré čištění povrchů. Vyznačují se špičkovou kvalitou pro vynikající sběr nečistot. Zaručují spolehlivou čistotu.
Čištění povrchů
Cokoli, jen ne povrchní: Naše dokonale vyladěné textilie si poradí s každou výzvou při čištění povrchů a zajistí spolehlivé čištění znečištěných ploch.
Čištění skel
Křišťálově čistý: náš komplexní sortiment pro vlhké a mokré čištění skleněných povrchů poskytuje vždy optimální řešení pro všechny oblasti použití na skle.