Čisticí potřeby

Více času na důležité věci: dokonale sladěné čisticí náčiní pro ruční čištění. Pro vyšší efektivitu a rychlost v jediném okamžiku.

Kärcher Bezpečnost

Bezpečnost

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Varování zvyšují pozornost a včas varují před možnými nebezpečími a překážkami.

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Kärcher Pady & držáky

Pady & držáky

Pro každou aplikaci: Náš velký výběr různých padů a držáků pro profesionály v oblasti úklidu ve všech oblastech. Praktické ovládání pro jednoduché a efektivní čisticí procesy.

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Kärcher Čisticí houbičky

Čisticí houbičky

Nic ve zlém! Náš rozsáhlý sortiment houbiček nabízí dokonalé řešení pro každý požadavek. Špičková kvalita výrobků pro spolehlivý výsledek čištění.

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Kärcher Toaletní potřeby

Toaletní potřeby

Skuteční profesionálové ve svém oboru. Naše vysoce kvalitní nástroje pro hygienický úklid toalet a sanitárních zařízení.

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Kärcher Odpadkové koše

Odpadkové koše

Pro všechny, kteří se zabývají odpady. Naše vysoce kvalitní odpadkové koše různých velikostí a provedení jsou vhodné pro spolehlivé zachycení a likvidaci veškerého odpadu.

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Kärcher