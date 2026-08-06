Mokré čištění podlah
Správné zařízení pro hospodárné a účinné mokré čištění podlah - zejména v místech, která jsou strojům obtížně přístupná.
Mopy
Textilie s různými materiály a strukturami - vhodné pro cílené použití pro individuální účely čištění. Pro nejlepší ruční čištění podle standardů Kärcher.
Držák mopu
Zářivě čisté podlahy a spolehlivá hygiena podlah během okamžiku. Se správnými čisticími stroji pro mokré čištění. Ergonomický design pro maximální produktivitu a rychlost.
Systémy mopů
Správný mop znamená čisté řešení. Naše systémy mopů zajišťují maximální čisticí výkon v krátkém čase. Snadno se používají, lze je nasadit rychle a přímo.
Rukojeti
Správná rukojeť vede k požadovanému výsledku. Pro každý požadavek si můžete vybrat z různých rukojetí. Vhodné pro použití se standardními prachovými, vlhkými a mokrými stěrkami.
Mopové systémy s funkcí rozprašování
Kompaktní, prostorově úsporné postřikovací systémy pro vlhké a mokré čištění podlahových krytin. Mopové systémy s funkcí rozprašování pro jednoduché a prostorově úsporné úklidové procesy.
Stěrky
Jednoduše odstraní nečistoty. Naše rozsáhlá řada vodních stěrek umožňuje rychlé a jednoduché odstranění kapalin i suchých a volných nečistot.