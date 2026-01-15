Tlakové myčky Comfort
Síla, na kterou se můžete spolehnout. Pohodlí, které si zamilujete.
Tlakové myčky řad K 4, K 5 a K 7 kombinují vysoký výkon s maximálním uživatelským komfortem. Díky promyšlenému konceptu Easy!Motion™ a chytrým prvkům výbavy je každé čištění jednodušší a plynulejší. Součástí je praktická 4v1 Multi Jet tryska, ergonomická pistole COMFORT!Hold, systém 2Way!Wash™ pro snadnou práci s čisticími prostředky i flexibilní vysokotlaká hadice PremiumFlex. Výsledkem je pohodlná manipulace, větší volnost pohybu a efektivní čištění bez zbytečné námahy.
Tlakové myčky řady Comfort
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství k tlakovým myčkám
> Čisticí prostředky do tlakových myček
