Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.

Pomocí teleskopického nástavce lze rychle a bez námahy vyčistit i obtížně přístupné oblasti, například fasády. Nastavitelný kloub, otočný o 180 stupňů je další výhodou a umožňuje čištění zimních zahrad, šikmých střech a přístřešků pro auto. Ovládání je velmi jednoduché díky pohodlnému teleskopickému mechanismu pouhým stisknutím tlačítka. Teleskopický nástavec lze rozšířit od 1,20 do 3,70 metru, což umožňuje čištění oblastí ve výšce až 5 metrů. Upevnění všech stříkacích pistolí je velmi snadné. Tlak lze pohodlně regulovat při použití s vysokotlakouí pistolí Power Control Plus nebo Smart Control.

Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelný závěs
Flexibilní možnosti aplikace.
Pohodlný teleskop
Trubky lze snadno a pohodlně vytáhnout stisknutím tlačítka.
Jednoduchá montáž vysokotlaké pistole
Stávající vysokotlakou pistoli lze snadno zajistit na určeném držáku.
Bajonetový uzávěr
  • Praktické připojení veškerého příslušenství Kärcher.
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,7
Oblasti použití
  • Fasáda
  • Zimní zahrady
  • Čištění střech a přístřešků (např. Přístřešků pro auto)
Náhradní díly Teleskopický nástavec TLA 4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.